https://ria.ru/20240422/pvo-1941492265.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:57
2024-04-22T12:57
2024-04-22T13:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Гладков: система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду