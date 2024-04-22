https://ria.ru/20240422/pvo-1941492265.html

Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024

Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:57

2024-04-22T12:57

2024-04-22T13:04

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html

белгород

белгородская область

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Кирилл Волков

белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков