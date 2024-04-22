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Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 22.04.2024 (обновлено: 13:04 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pvo-1941492265.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:57
2024-04-22T13:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240420/malkov-1941179565.html
белгород
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Гладков: система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
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Над Рязанской областью подавили беспилотники
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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