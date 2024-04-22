Рейтинг@Mail.ru
Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 22.04.2024 (обновлено: 10:54 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pvo-1941451552.html
Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности
Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности - РИА Новости, 22.04.2024
Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности
Латвия поучаствует в работе "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot, зато есть системы малой дальности, заявил глава минобороны... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:46
2024-04-22T10:54
специальная военная операция на украине
украина
латвия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Латвия поучаствует в работе "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot, зато есть системы малой дальности, заявил глава минобороны республики Андрис Спрудс. По его словам, Латвия является активным участником "коалиции дронов" и "коалиции снарядов", созданных для закупки вооружения с целью передачи его Украине. "Есть страны, у которых есть системы Patriot, есть страны, у которых их нет... Если мы говорим о противовоздушной обороне, то речь идёт о довольно широком спектре систем ПВО. Латвия тоже внесёт свой вклад активами ПВО... Есть системы ПВО более малой дальности", - сказал Спрудс журналистам перед заседанием совета глав МИД и минобороны стран ЕС. Он также сообщил, что в Латвии в 2023 году прошли подготовку более 4 тысяч украинских военнослужащих, в 2024 году подготовка продолжается. После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921671966.html
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, латвия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Латвия, В мире
Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности

Глава Минобороны Спрудс: Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Латвия поучаствует в работе "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot, зато есть системы малой дальности, заявил глава минобороны республики Андрис Спрудс.
По его словам, Латвия является активным участником "коалиции дронов" и "коалиции снарядов", созданных для закупки вооружения с целью передачи его Украине.
Cистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Польша отказалась поставлять Украине системы ПВО Patriot
18 апреля, 22:08
"Есть страны, у которых есть системы Patriot, есть страны, у которых их нет... Если мы говорим о противовоздушной обороне, то речь идёт о довольно широком спектре систем ПВО. Латвия тоже внесёт свой вклад активами ПВО... Есть системы ПВО более малой дальности", - сказал Спрудс журналистам перед заседанием совета глав МИД и минобороны стран ЕС.
Он также сообщил, что в Латвии в 2023 году прошли подготовку более 4 тысяч украинских военнослужащих, в 2024 году подготовка продолжается.
После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Минобороны Латвии пообещало Украине дроны приблизительно из 20 стран
16 января, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛатвияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала