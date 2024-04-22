Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности
Глава Минобороны Спрудс: Латвия передаст Украине средства ПВО малой дальности
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Латвия поучаствует в работе "коалиции ПВО" для Украины, хотя у нее нет своих установок Patriot, зато есть системы малой дальности, заявил глава минобороны республики Андрис Спрудс.
По его словам, Латвия является активным участником "коалиции дронов" и "коалиции снарядов", созданных для закупки вооружения с целью передачи его Украине.
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"Есть страны, у которых есть системы Patriot, есть страны, у которых их нет... Если мы говорим о противовоздушной обороне, то речь идёт о довольно широком спектре систем ПВО. Латвия тоже внесёт свой вклад активами ПВО... Есть системы ПВО более малой дальности", - сказал Спрудс журналистам перед заседанием совета глав МИД и минобороны стран ЕС.
Он также сообщил, что в Латвии в 2023 году прошли подготовку более 4 тысяч украинских военнослужащих, в 2024 году подготовка продолжается.
После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.