https://ria.ru/20240422/putin-1941642361.html
Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа
Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа
Отец президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев довел до конца и "дожал" строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1980-х годах, заявил... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:13
2024-04-22T22:13
2024-04-22T22:13
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экономика
гейдар алиев (политик)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев довел до конца и "дожал" строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1980-х годах, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами-строителями и работниками БАМа. "Понимаете, люди работали, работали напряженно. Неслучайно Геннадий Матвеевич (Фадеев - бывший министр путей сообщения РФ - ред.) сказал, уже даже кто-то вообще не знает, а кто-то подзабыл, что такое конец 1980-х годов в Советском союзе. Мы же понимаем в каком состоянии была экономика", - сказал Путин, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. "Это именно Алиев довел до конца эту стройку, понимаете, дожал. Вот у нас, мы где-то там в чем-то задержались по развитию Восточного полигона, где-то что-то недооценили объемы возможных грузов и так далее, мы понимаем с какими сложностями сталкиваемся сегодня. А если бы они тогда не дожали? Не было бы БАМа просто, вот и все, его бы не было. А он у нас есть. И мы, ориентируясь на лучшие примеры тех, кто создавал такие объекты, должны, конечно, двигаться дальше. И мы обязательно это сделаем", - добавил президент РФ.
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, экономика, гейдар алиев (политик)
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Экономика, Гейдар Алиев (политик)
Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа
Путин заявил, что именно Гейдар Алиев довел до конца и дожал строительство БАМа