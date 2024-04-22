https://ria.ru/20240422/putin-1941642361.html

Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа

Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин заявил, что именно Гейдар Алиев закончил строительство БАМа

Отец президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев довел до конца и "дожал" строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1980-х годах, заявил... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:13

2024-04-22T22:13

2024-04-22T22:13

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азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

экономика

гейдар алиев (политик)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отец президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев довел до конца и "дожал" строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1980-х годах, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами-строителями и работниками БАМа. "Понимаете, люди работали, работали напряженно. Неслучайно Геннадий Матвеевич (Фадеев - бывший министр путей сообщения РФ - ред.) сказал, уже даже кто-то вообще не знает, а кто-то подзабыл, что такое конец 1980-х годов в Советском союзе. Мы же понимаем в каком состоянии была экономика", - сказал Путин, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. "Это именно Алиев довел до конца эту стройку, понимаете, дожал. Вот у нас, мы где-то там в чем-то задержались по развитию Восточного полигона, где-то что-то недооценили объемы возможных грузов и так далее, мы понимаем с какими сложностями сталкиваемся сегодня. А если бы они тогда не дожали? Не было бы БАМа просто, вот и все, его бы не было. А он у нас есть. И мы, ориентируясь на лучшие примеры тех, кто создавал такие объекты, должны, конечно, двигаться дальше. И мы обязательно это сделаем", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240422/putin-1941628875.html

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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, экономика, гейдар алиев (политик)