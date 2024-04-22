https://ria.ru/20240422/putin-1941628875.html

Путин рассказал о вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа

Путин рассказал о вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин рассказал о вкладе Гейдара Алиева в строительство БАМа

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал о вкладе, который его отец Гейдар Алиев сделал в строительство... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:42

2024-04-22T20:42

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал о вкладе, который его отец Гейдар Алиев сделал в строительство БАМа, и выразил благодарность азербайджанскому лидеру. "Искренне рад поздравить с полувековым юбилеем начала строительства БАМа президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Его отец, всем строителям БАМа это хорошо известно, Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся. В этом ему помог колоссальный объем знаний и опыта, управленческий талант, способность решать самые сложные задачи и, конечно, особые личные качества, прежде всего, заботливое, уважительное отношение к людям, с которыми он работал и решал эти колоссальные задачи", - сказал Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Президент РФ отметил, что при поддержке Гейдара Алиева азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два поселка с вокзальными комплексами Улькан и Ангоя, а сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации участков Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и в Якутии. "Он сам ездил по объектам БАМа, общался со строителями и жителями новых поселков и городов. К нему запросто можно было подойти со своей проблемой, обсудить текущие вопросы", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240422/sng-1941562882.html

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россия, азербайджан, ссср, владимир путин, ильхам алиев, гейдар алиев (политик), в мире