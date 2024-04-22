https://ria.ru/20240422/putin-1941625065.html
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:34
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. "Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь, прежде всего, хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы ... Самые теплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живет, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией.
"Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь, прежде всего, хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы ... Самые теплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живет, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали", - сказал Путин.