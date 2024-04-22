Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 22.04.2024 (обновлено: 20:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/putin-1941625065.html
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа
Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:28
2024-04-22T20:34
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. "Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь, прежде всего, хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы ... Самые теплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живет, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа

Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией.
"Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь, прежде всего, хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы ... Самые теплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живет, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали", - сказал Путин.
Железнодорожный вокзал в городе Тында - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
РЖД планируют построить Кодарский тоннель на БАМе к концу 2030 года
29 марта, 15:42
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала