https://ria.ru/20240422/putin-1941625065.html

Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа

Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа

Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:28

2024-04-22T20:28

2024-04-22T20:34

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа и занимается сейчас ее реконструкцией. "Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь, прежде всего, хотел бы сказать про ветеранов железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли невзгоды и победы ... Самые теплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живет, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

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россия, владимир путин, общество