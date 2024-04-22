https://ria.ru/20240422/putin-1941622104.html

Путин призвал поддерживать строителей БАМа

Путин призвал поддерживать строителей БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин призвал поддерживать строителей БАМа

Для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали необходимы конкретные шаги государства, власти будут создавать условия для тех, кто сейчас живет и работает РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:13

2024-04-22T20:13

2024-04-22T22:35

общество

владимир путин

россия

москва

тында

ильхам алиев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали необходимы конкретные шаги государства, власти будут создавать условия для тех, кто сейчас живет и работает на БАМе, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.Президент РФ и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в понедельник встретились в Москве с ветеранами-строителями и работниками БАМа. Путин отметил, что рад созданию "Бамовского содружества", которое объединяет "всех причастных к БАМу: ветеранов, специалистов из России, из бывших советских республик и других государств". Важно, что участники объединения рассказывают молодёжи об истории этого огромного проекта и оказывает помощь ветеранам БАМа, подчеркнул президент."Для поддержки бамовцев нужны не только общественные, конечно, усилия, но и конкретные шаги со стороны государства. Строители БАМа зачастую жили в очень суровых условиях – во времянках и бараках. Сейчас, на современном этапе, безусловно, так не должно быть", - заявил Путин в ходе встречи.Он отметил, что правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре."Речь идёт о масштабном обновлении и развитии их транспортной инфраструктуры, ЖКХ, капитальном ремонте и строительстве школ, больниц, детских садов, спортивных объектов. И конечно, обязательно будем возводить новые, современные дома, новое жильё, в целом создавать достойные условия для тех, кто сегодня живёт и работает на БАМе", - заключил президент.

https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html

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общество, владимир путин, россия, москва, тында, ильхам алиев