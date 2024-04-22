https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html

Путин рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба

Путин рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба - РИА Новости, 22.04.2024

Путин рассказал о планах ускоренной модернизации БАМа и Транссиба

Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:08

2024-04-22T20:08

2024-04-22T22:51

россия

владимир путин

тихий океан

дальний восток

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами БАМа."На базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного полигона железных дорог", — сказал он.По словам главы государства, это имеет огромное значение для укрепления связанности страны и ее политического и экономического суверенитета.Как отметил Путин, Байкало-Амурской магистраль — одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, которая во многом определяет логистику на весь XXI век. Благодаря ей Россия получила колоссальные возможности для освоения Сибири и Дальнего Востока, а также для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану."И прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали", — подчеркнул президент.Он поблагодарил тех, кто участвовал в создании БАМа, и занимается его реконструкцией сейчас.

https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

россия

тихий океан

дальний восток

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россия, владимир путин, тихий океан, дальний восток, экономика