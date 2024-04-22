https://ria.ru/20240422/putin-1941620740.html

Путин прокомментировал создание транспортного коридора Север-Юг

Путин прокомментировал создание транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 22.04.2024

Путин прокомментировал создание транспортного коридора Север-Юг

Президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:07

2024-04-22T20:07

2024-04-22T20:16

россия

владимир путин

персидский залив

евразия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в проекте по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен стать примером самой широкой международной кооперации."Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и еще одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь идет о развитии транспортного коридора "Север – Юг". Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом… Транспортный коридор "Север – Юг" должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга. Хочу еще раз подчеркнуть, мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте", — сказал Путин на встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.Кроме того, президент добавил, что рассчитывает, что в этом проекте будут востребованы лучшие проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью.

https://ria.ru/20240422/putin-1941619050.html

россия

персидский залив

евразия

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россия, владимир путин, персидский залив, евразия