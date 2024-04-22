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Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу - РИА Новости, 22.04.2024
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20:05 22.04.2024 (обновлено: 20:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/putin-1941620288.html
Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу
Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу - РИА Новости, 22.04.2024
Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу
Благодаря БАМу стал возможен разворот логистики в сторону восточного направления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:05
2024-04-22T20:45
владимир путин
экономика
россия
дальний восток
тихий океан
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Благодаря БАМу стал возможен разворот логистики в сторону восточного направления, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану и прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали", - заявил Путин.
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владимир путин, экономика, россия, дальний восток, тихий океан
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дальний Восток, Тихий океан
Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу

Владимир Путин заявил, что разворот на восток стал возможен благодаря БАМу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Благодаря БАМу стал возможен разворот логистики в сторону восточного направления, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану и прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали", - заявил Путин.
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияДальний ВостокТихий океан
 
 
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