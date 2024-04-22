https://ria.ru/20240422/putin-1941619276.html

БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин

БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2024

БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:02

2024-04-22T20:02

2024-04-22T20:07

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей, заявил президент России Владимир Путин."В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, и сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения", - сказал Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа.По его словам, БАМ - это воплощение колоссального труда, мужества 2 миллионов молодых людей со всего Советского Союза, которые осуществляли "уникальный проект, равных которому не было в мировой истории".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика