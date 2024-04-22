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БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин
БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2024
БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:02
2024-04-22T20:02
2024-04-22T20:07
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей, заявил президент России Владимир Путин."В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, и сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения", - сказал Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа.По его словам, БАМ - это воплощение колоссального труда, мужества 2 миллионов молодых людей со всего Советского Союза, которые осуществляли "уникальный проект, равных которому не было в мировой истории".
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин
Путин: БАМ стал символом мечты и устремлений целого поколения советских людей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль (БАМ) стала символом мечты и романтических устремлений целого поколения советских людей, заявил президент России Владимир Путин.
"В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, и сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения", - сказал Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМа.
По его словам, БАМ - это воплощение колоссального труда, мужества 2 миллионов молодых людей со всего Советского Союза, которые осуществляли "уникальный проект, равных которому не было в мировой истории".