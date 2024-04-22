https://ria.ru/20240422/putin-1941617818.html

Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии

Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии - РИА Новости, 22.04.2024

Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы индивидуального предпринимателя из Карелии Николая Федоренко - одного из первых, кто в свое время начал... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:55

2024-04-22T19:55

2024-04-22T19:55

экономика

россия

онежское озеро

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы индивидуального предпринимателя из Карелии Николая Федоренко - одного из первых, кто в свое время начал товарное рыбоводство в Карелии, а сейчас вносит значимый вклад в обеспечение импортонезависимости РФ в рыбной отрасли. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Федоренко награжден за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Федоренко, начав свою деятельность с нуля, сейчас выращивает форель на нескольких экологически чистых рыбоводных участках в Кондопожской губе Онежского озера. Продукция, выпускаемая на его рыбоперерабатывающем производстве, неоднократно участвовала в международных выставках-ярмарках и удостаивалась самых высоких наград. В 2022 году завод по производству кормов для рыбы в рамках рабочей поездки в Карелию посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По поручению президента страны вопросы социально-экономического развития Карелии находятся на контроле аппарата Совета безопасности. Патрушев дал высокую оценку труду Федоренко. Необходимо добиваться технологического суверенитета и импортонезависимости России в сфере рыбоводства, поэтому инициативы предпринимателя, опыт и трудолюбие его коллектива очень ценны, подчеркивал Патрушев.

https://ria.ru/20240202/orden-1925090523.html

россия

онежское озеро

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экономика, россия, онежское озеро, николай патрушев, владимир путин