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Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии - РИА Новости, 22.04.2024
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19:55 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/putin-1941617818.html
Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии
Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии - РИА Новости, 22.04.2024
Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы индивидуального предпринимателя из Карелии Николая Федоренко - одного из первых, кто в свое время начал... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:55
2024-04-22T19:55
экономика
россия
онежское озеро
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы индивидуального предпринимателя из Карелии Николая Федоренко - одного из первых, кто в свое время начал товарное рыбоводство в Карелии, а сейчас вносит значимый вклад в обеспечение импортонезависимости РФ в рыбной отрасли. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Федоренко награжден за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Федоренко, начав свою деятельность с нуля, сейчас выращивает форель на нескольких экологически чистых рыбоводных участках в Кондопожской губе Онежского озера. Продукция, выпускаемая на его рыбоперерабатывающем производстве, неоднократно участвовала в международных выставках-ярмарках и удостаивалась самых высоких наград. В 2022 году завод по производству кормов для рыбы в рамках рабочей поездки в Карелию посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По поручению президента страны вопросы социально-экономического развития Карелии находятся на контроле аппарата Совета безопасности. Патрушев дал высокую оценку труду Федоренко. Необходимо добиваться технологического суверенитета и импортонезависимости России в сфере рыбоводства, поэтому инициативы предпринимателя, опыт и трудолюбие его коллектива очень ценны, подчеркивал Патрушев.
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онежское озеро
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экономика, россия, онежское озеро, николай патрушев, владимир путин
Экономика, Россия, Онежское озеро, Николай Патрушев, Владимир Путин
Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии

Путин наградил орденом Дружбы форелевода из Карелии Федоренко

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкОрден Дружбы
Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Орден Дружбы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы индивидуального предпринимателя из Карелии Николая Федоренко - одного из первых, кто в свое время начал товарное рыбоводство в Карелии, а сейчас вносит значимый вклад в обеспечение импортонезависимости РФ в рыбной отрасли.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Федоренко награжден за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 17:34
Федоренко, начав свою деятельность с нуля, сейчас выращивает форель на нескольких экологически чистых рыбоводных участках в Кондопожской губе Онежского озера. Продукция, выпускаемая на его рыбоперерабатывающем производстве, неоднократно участвовала в международных выставках-ярмарках и удостаивалась самых высоких наград.
В 2022 году завод по производству кормов для рыбы в рамках рабочей поездки в Карелию посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По поручению президента страны вопросы социально-экономического развития Карелии находятся на контроле аппарата Совета безопасности. Патрушев дал высокую оценку труду Федоренко. Необходимо добиваться технологического суверенитета и импортонезависимости России в сфере рыбоводства, поэтому инициативы предпринимателя, опыт и трудолюбие его коллектива очень ценны, подчеркивал Патрушев.
 
ЭкономикаРоссияОнежское озероНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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