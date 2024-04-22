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Путин подписал закон о госзакупках данных дистанционного ДЗЗ из космоса - РИА Новости, 22.04.2024
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18:57 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/putin-1941602714.html
Путин подписал закон о госзакупках данных дистанционного ДЗЗ из космоса
Путин подписал закон о госзакупках данных дистанционного ДЗЗ из космоса - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон о госзакупках данных дистанционного ДЗЗ из космоса
Президент России Владимир Путин подписал закон о госзакупках у "Роскосмоса" данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Соответствующий документ... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:57
2024-04-22T18:57
россия
земля
владимир путин
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о госзакупках у "Роскосмоса" данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон расширяет перечень случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), относя к ним с 1 января 2025 года закупку услуг у "Роскосмоса", а госкорпорацию наделяет полномочиями предоставлять данные дистанционного зондирования Земли из федерального фонда таких данных. Исключением станут данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения. Сейчас данные ДЗЗ и их копии, содержащиеся в федеральном фонде данных, предоставляются федеральным, региональным и местным органам власти, юрлицам и физлицам бесплатно. Согласно закону, данные, копии данных и продукты из этого фонда будут предоставляться за плату. При этом правительство РФ установит случаи безвозмездного предоставления таких данных отдельным потребителям. Согласно сопроводительным материалам, предполагается, что данные будут предоставляться бесплатно для обеспечения потребностей Минобороны, ФСБ, МЧС, СВР, МВД, ФСО России, Росгвардии, органов судебной власти, прокуратуры и Следственного комитета РФ, Росгидромета (в части данных ДЗЗ низкого разрешения), госкорпорации "Росатом", а также для внутренних нужд самого "Роскосмоса".
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россия, земля, владимир путин, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Земля, Владимир Путин, Роскосмос, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин подписал закон о госзакупках данных дистанционного ДЗЗ из космоса

Владимир Путин подписал закон о госзакупках данных ДЗЗ у "Роскосмоса"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о госзакупках у "Роскосмоса" данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), относя к ним с 1 января 2025 года закупку услуг у "Роскосмоса", а госкорпорацию наделяет полномочиями предоставлять данные дистанционного зондирования Земли из федерального фонда таких данных. Исключением станут данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения.
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Сейчас данные ДЗЗ и их копии, содержащиеся в федеральном фонде данных, предоставляются федеральным, региональным и местным органам власти, юрлицам и физлицам бесплатно.
Согласно закону, данные, копии данных и продукты из этого фонда будут предоставляться за плату. При этом правительство РФ установит случаи безвозмездного предоставления таких данных отдельным потребителям.
Согласно сопроводительным материалам, предполагается, что данные будут предоставляться бесплатно для обеспечения потребностей Минобороны, ФСБ, МЧС, СВР, МВД, ФСО России, Росгвардии, органов судебной власти, прокуратуры и Следственного комитета РФ, Росгидромета (в части данных ДЗЗ низкого разрешения), госкорпорации "Росатом", а также для внутренних нужд самого "Роскосмоса".
 
РоссияЗемляВладимир ПутинРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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