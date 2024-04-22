https://ria.ru/20240422/putin-1941598297.html

Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих

Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих - РИА Новости, 22.04.2024

Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной гражданской службе РФ", уточняющих подход к служебным контрактам... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:39

2024-04-22T18:39

2024-04-22T18:39

общество

россия

андрей пудов

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной гражданской службе РФ", уточняющих подход к служебным контрактам госслужащих. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом закрепляется механизм перевода гражданского служащего в рамках как одного государственного органа, так и из одного госоргана в другой, таким образом, все назначения гражданского служащего на другие должности будут осуществляться в порядке перевода, если иной механизм назначения прямо не предусмотрен законодательством, пояснял ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. По его словам, закон позволит перемещать таких служащих без увольнения с гражданской службы и прерывания стажа. В случае перевода гражданского служащего в другой государственный орган будет осуществляться передача его личного дела. Прежде для того, чтобы перейти из одного министерства в другое, обязательной была процедура увольнения. Также закон исключает деление условий служебного контракта на существенные и дополнительные, устанавливая, что все условия, содержащиеся в служебном контракте, являются значимыми для его сторон, добавлял Пудов.

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общество, россия, андрей пудов, владимир путин