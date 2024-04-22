https://ria.ru/20240422/putin-1941598297.html
Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих
Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной гражданской службе РФ", уточняющих подход к служебным контрактам... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:39
2024-04-22T18:39
2024-04-22T18:39
общество
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андрей пудов
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной гражданской службе РФ", уточняющих подход к служебным контрактам госслужащих. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом закрепляется механизм перевода гражданского служащего в рамках как одного государственного органа, так и из одного госоргана в другой, таким образом, все назначения гражданского служащего на другие должности будут осуществляться в порядке перевода, если иной механизм назначения прямо не предусмотрен законодательством, пояснял ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. По его словам, закон позволит перемещать таких служащих без увольнения с гражданской службы и прерывания стажа. В случае перевода гражданского служащего в другой государственный орган будет осуществляться передача его личного дела. Прежде для того, чтобы перейти из одного министерства в другое, обязательной была процедура увольнения. Также закон исключает деление условий служебного контракта на существенные и дополнительные, устанавливая, что все условия, содержащиеся в служебном контракте, являются значимыми для его сторон, добавлял Пудов.
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общество, россия, андрей пудов, владимир путин
Общество, Россия, Андрей Пудов, Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий подход к служебным контрактам госслужащих
Владимир Путин подписал закон, уточняющий подход к контрактам госслужащих
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в закон "О государственной гражданской службе РФ", уточняющих подход к служебным контрактам госслужащих.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом закрепляется механизм перевода гражданского служащего в рамках как одного государственного органа, так и из одного госоргана в другой, таким образом, все назначения гражданского служащего на другие должности будут осуществляться в порядке перевода, если иной механизм назначения прямо не предусмотрен законодательством, пояснял ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов
.
По его словам, закон позволит перемещать таких служащих без увольнения с гражданской службы и прерывания стажа. В случае перевода гражданского служащего в другой государственный орган будет осуществляться передача его личного дела. Прежде для того, чтобы перейти из одного министерства в другое, обязательной была процедура увольнения.
Также закон исключает деление условий служебного контракта на существенные и дополнительные, устанавливая, что все условия, содержащиеся в служебном контракте, являются значимыми для его сторон, добавлял Пудов.