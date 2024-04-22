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Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции - РИА Новости, 22.04.2024
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18:36 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/putin-1941597166.html
Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции
Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:36
2024-04-22T18:36
экономика
россия
владимир путин
алексей сазанов
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В этих целях Налоговый кодекс дополняется термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы. Эти изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования.
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экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов, Евразийский экономический союз
Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачной продукции

Владимир Путин подписал закон о переходе к цифровой маркировке табачных изделий

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В этих целях Налоговый кодекс дополняется термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Путин подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь
27 ноября 2023, 20:42
Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию.
Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы.
Эти изменения вступят в силу через месяц со дня официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. А сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей СазановЕвразийский экономический союз
 
 
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