https://ria.ru/20240422/putin-1941594676.html

Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина

Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 22.04.2024

Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер акциза на российские игристые вина, документ появился на на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:19

2024-04-22T18:19

2024-04-22T19:06

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер акциза на российские игристые вина, документ появился на на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с начала следующего месяца и до конца года ставка составит 119 рублей за литр, в 2025-м — 124 рубля, в 2026-м — 129 рублей. Ранее планировалось установить акцизы на уровне 141, 147 и 153 рубля соответственно. Ставка акциза на крепленое (ликерное) вино с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля. При этом производители крепленых вин на территории России не будут должны вносить авансовый платеж по акцизу.Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза при использовании виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Первоначальная редакция закона содержала только норму о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Депутаты Госдумы в рамках второго чтения поддержали ряд поправок, направленных на поддержку отечественного виноделия.

https://ria.ru/20231127/aktsizy-1912237896.html

https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html

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экономика, россия, владимир путин, госдума рф