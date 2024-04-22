Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 22.04.2024 (обновлено: 19:06 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/putin-1941594676.html
Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина
Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина
Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер акциза на российские игристые вина, документ появился на на сайте официального опубликования... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:19
2024-04-22T19:06
экономика
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер акциза на российские игристые вина, документ появился на на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с начала следующего месяца и до конца года ставка составит 119 рублей за литр, в 2025-м — 124 рубля, в 2026-м — 129 рублей. Ранее планировалось установить акцизы на уровне 141, 147 и 153 рубля соответственно. Ставка акциза на крепленое (ликерное) вино с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля. При этом производители крепленых вин на территории России не будут должны вносить авансовый платеж по акцизу.Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза при использовании виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Первоначальная редакция закона содержала только норму о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Депутаты Госдумы в рамках второго чтения поддержали ряд поправок, направленных на поддержку отечественного виноделия.
https://ria.ru/20231127/aktsizy-1912237896.html
https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ

Путин подписал закон о новых ставках акцизов на российские игристые вина

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый размер акциза на российские игристые вина, документ появился на на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, с начала следующего месяца и до конца года ставка составит 119 рублей за литр, в 2025-м — 124 рубля, в 2026-м — 129 рублей. Ранее планировалось установить акцизы на уровне 141, 147 и 153 рубля соответственно.
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Путин подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь
27 ноября 2023, 20:42
Ставка акциза на крепленое (ликерное) вино с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля.
При этом производители крепленых вин на территории России не будут должны вносить авансовый платеж по акцизу.
Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза при использовании виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.
Первоначальная редакция закона содержала только норму о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Депутаты Госдумы в рамках второго чтения поддержали ряд поправок, направленных на поддержку отечественного виноделия.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
ГД приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
9 апреля, 15:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала