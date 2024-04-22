https://ria.ru/20240422/putin-1941594298.html
Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
Путин подписал закон о Национальном словарном фонде - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
Президент России Владимир Путин подписал закон о Национальном словарном фонде, соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:17
2024-04-22T18:17
2024-04-22T18:17
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владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о Национальном словарном фонде, соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века. Согласно документу, Национальный словарный фонд - это федеральная государственная информационная система, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка и его развитии. Словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний. Около 182,3 миллиона рублей потребуется на создание Национального словарного фонда, отмечалось в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
https://ria.ru/20240127/yazyk-1923832329.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
Владимир Путин подписал закон о Национальном словарном фонде
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о Национальном словарном фонде, соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века.
Согласно документу, Национальный словарный фонд - это федеральная государственная информационная система, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка и его развитии.
Словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний.
Около 182,3 миллиона рублей потребуется на создание Национального словарного фонда, отмечалось в финансово-экономическом обосновании законопроекта.