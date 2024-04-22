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Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - РИА Новости, 22.04.2024
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18:16 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/putin-1941593984.html
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы - РИА Новости, 22.04.2024
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:16
2024-04-22T18:16
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда. Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника. В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции. Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

Владимир Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда.
Мужчина за работой - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Юрист объяснил, когда по закону допускается сверхурочная работа
7 июля 2023, 05:44
Суд признал часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в той части, когда на практике сверхурочную работу оплачивают исходя из одной составляющей зарплаты работника. В частности, речь о тарифной ставке или об окладе без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Повышенную оплату за сверхурочный труд и работу в ночное время нельзя включать в зарплату, которая не превышает МРОТ, считает КС. Оплата сверхурочной работы и работы в ночное время компенсирует работникам негативные последствия труда в условиях, которые отклоняются от нормы. Если она входит в МРОТ, это противоречит Конституции.
Согласно закону, сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Также документ предусматривает, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.
 
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