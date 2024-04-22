https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2024
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье
Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:33
2024-04-22T13:33
2024-04-22T13:50
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
краснокаменский район
забайкальский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941502203_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_ae06e4a46bf53a350c74cdda4348d06a.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной продукции на 12% в Краснокаменском районе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Индивидуальный предприниматель Ирина Ваулина в 2021 году стала получателем гранта на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей. Средства господдержки направлены на приобретение пресс-подборщика, оборудования для переработки мяса и запуска мясного цеха", - сказала заместитель руководителя Минсельхоза Забайкалья Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что грант освоен в полном объеме: полученная субсидия позволила фермерскому хозяйству в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции на 12% по отношению к предыдущему году. Сейчас ферма производит говядину, баранину, конину, а также продукцию собственной переработки: колбасы вареные и сосиски, колбасы полукопченые, мясные полуфабрикаты. Кроме того, согласно бизнес-плану, предприниматель также создала три постоянных рабочих места.
https://ria.ru/20240418/med-1940808018.html
краснокаменский район
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941502203_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_44e358fe3369cb487f8460709764ad48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснокаменский район, забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Краснокаменский район, Забайкальский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной продукции на 12% в Краснокаменском районе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
«
"Индивидуальный предприниматель Ирина Ваулина в 2021 году стала получателем гранта на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей. Средства господдержки направлены на приобретение пресс-подборщика, оборудования для переработки мяса и запуска мясного цеха", - сказала заместитель руководителя Минсельхоза
Забайкалья Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что грант освоен в полном объеме: полученная субсидия позволила фермерскому хозяйству в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции на 12% по отношению к предыдущему году.
Сейчас ферма производит говядину, баранину, конину, а также продукцию собственной переработки: колбасы вареные и сосиски, колбасы полукопченые, мясные полуфабрикаты.
Кроме того, согласно бизнес-плану, предприниматель также создала три постоянных рабочих места.