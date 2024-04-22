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Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2024
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13:33 22.04.2024 (обновлено: 13:50 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2024
Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье
Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:33
2024-04-22T13:50
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забайкальский край
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной продукции на 12% в Краснокаменском районе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Индивидуальный предприниматель Ирина Ваулина в 2021 году стала получателем гранта на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей. Средства господдержки направлены на приобретение пресс-подборщика, оборудования для переработки мяса и запуска мясного цеха", - сказала заместитель руководителя Минсельхоза Забайкалья Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что грант освоен в полном объеме: полученная субсидия позволила фермерскому хозяйству в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции на 12% по отношению к предыдущему году. Сейчас ферма производит говядину, баранину, конину, а также продукцию собственной переработки: колбасы вареные и сосиски, колбасы полукопченые, мясные полуфабрикаты. Кроме того, согласно бизнес-плану, предприниматель также создала три постоянных рабочих места.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснокаменский район, забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Краснокаменский район, Забайкальский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГотовая мясная продукция
Готовая мясная продукция - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной продукции на 12% в Краснокаменском районе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
«
"Индивидуальный предприниматель Ирина Ваулина в 2021 году стала получателем гранта на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей. Средства господдержки направлены на приобретение пресс-подборщика, оборудования для переработки мяса и запуска мясного цеха", - сказала заместитель руководителя Минсельхоза Забайкалья Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что грант освоен в полном объеме: полученная субсидия позволила фермерскому хозяйству в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции на 12% по отношению к предыдущему году.
Сейчас ферма производит говядину, баранину, конину, а также продукцию собственной переработки: колбасы вареные и сосиски, колбасы полукопченые, мясные полуфабрикаты.
Кроме того, согласно бизнес-плану, предприниматель также создала три постоянных рабочих места.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКраснокаменский районЗабайкальский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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