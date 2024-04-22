https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html

Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье

Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2024

Ферма увеличила производство продукции благодаря господдержке в Забайкалье

Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:33

2024-04-22T13:33

2024-04-22T13:50

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприниматель Ирина Ваулина благодаря гранту на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей смогла увеличить за год производство мяса и мясной продукции на 12% в Краснокаменском районе, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Индивидуальный предприниматель Ирина Ваулина в 2021 году стала получателем гранта на развитие семейной фермы в размере 7,9 миллиона рублей. Средства господдержки направлены на приобретение пресс-подборщика, оборудования для переработки мяса и запуска мясного цеха", - сказала заместитель руководителя Минсельхоза Забайкалья Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что грант освоен в полном объеме: полученная субсидия позволила фермерскому хозяйству в 2023 году увеличить производство сельхозпродукции на 12% по отношению к предыдущему году. Сейчас ферма производит говядину, баранину, конину, а также продукцию собственной переработки: колбасы вареные и сосиски, колбасы полукопченые, мясные полуфабрикаты. Кроме того, согласно бизнес-плану, предприниматель также создала три постоянных рабочих места.

https://ria.ru/20240418/med-1940808018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснокаменский район, забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)