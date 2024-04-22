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Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых - РИА Новости, 22.04.2024
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17:01 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/proekt-1941565606.html
Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых
Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых - РИА Новости, 22.04.2024
Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых
В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", программа РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:01
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твой бизнес
технологии
нижегородская область
россия
владимир путин
твой бизнес – новости
корпорация мсп
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", программа позволит изучить особенности ведения деятельности в качестве самозанятого, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ежегодно число самозанятых в регионе увеличивается: так, за прошлый год количество нижегородцев, выбравших эту форму ведения своего дела, выросло более чем на 40% – с 16 тысяч до 180 тысяч человек. Чаще всего это люди, впервые начавшие работать на себя. Поэтому важно поддержать их на старте", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для этого запускается проект "Займись делом", участники которого смогут пройти обучение и получить услугу по продвижению бренда от экспертов регионального центра "Мой бизнес". Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сказал, что проект будет включать два этапа. На первом - участники познакомятся с сервисами платформы МСП.РФ и пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, налоговой документации и сертификацию продукции. Второй этап – бизнес-игра, в ходе которой специалисты центра "Мой бизнес" помогут подготовить план проекта. В финале состоится конкурс проектов, победители которого получат пакеты услуг на выбор. В них войдут: создание сайта и запуск рекламы, оформление соцсетей или регистрация товарного знака. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
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технологии, нижегородская область, россия, владимир путин, твой бизнес – новости, корпорация мсп, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Технологии, Нижегородская область, Россия, Владимир Путин, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых

© iStock.com / shironosovДизайнер за работой в мастерской
Дизайнер за работой в мастерской - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / shironosov
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", программа позволит изучить особенности ведения деятельности в качестве самозанятого, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ежегодно число самозанятых в регионе увеличивается: так, за прошлый год количество нижегородцев, выбравших эту форму ведения своего дела, выросло более чем на 40% – с 16 тысяч до 180 тысяч человек. Чаще всего это люди, впервые начавшие работать на себя. Поэтому важно поддержать их на старте", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что для этого запускается проект "Займись делом", участники которого смогут пройти обучение и получить услугу по продвижению бренда от экспертов регионального центра "Мой бизнес".
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сказал, что проект будет включать два этапа. На первом - участники познакомятся с сервисами платформы МСП.РФ и пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, налоговой документации и сертификацию продукции. Второй этап – бизнес-игра, в ходе которой специалисты центра "Мой бизнес" помогут подготовить план проекта.
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В финале состоится конкурс проектов, победители которого получат пакеты услуг на выбор. В них войдут: создание сайта и запуск рекламы, оформление соцсетей или регистрация товарного знака.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Твой бизнесТехнологииНижегородская областьРоссияВладимир ПутинТвой бизнес – новостиКорпорация МСПМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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