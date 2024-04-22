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Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых

Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых - РИА Новости, 22.04.2024

Отбор в проект "Займись делом" стартовал для нижегородских самозанятых

В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", программа РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:01

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корпорация мсп

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", программа позволит изучить особенности ведения деятельности в качестве самозанятого, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ежегодно число самозанятых в регионе увеличивается: так, за прошлый год количество нижегородцев, выбравших эту форму ведения своего дела, выросло более чем на 40% – с 16 тысяч до 180 тысяч человек. Чаще всего это люди, впервые начавшие работать на себя. Поэтому важно поддержать их на старте", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что для этого запускается проект "Займись делом", участники которого смогут пройти обучение и получить услугу по продвижению бренда от экспертов регионального центра "Мой бизнес". Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сказал, что проект будет включать два этапа. На первом - участники познакомятся с сервисами платформы МСП.РФ и пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, налоговой документации и сертификацию продукции. Второй этап – бизнес-игра, в ходе которой специалисты центра "Мой бизнес" помогут подготовить план проекта. В финале состоится конкурс проектов, победители которого получат пакеты услуг на выбор. В них войдут: создание сайта и запуск рекламы, оформление соцсетей или регистрация товарного знака. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нижегородская область, россия, владимир путин, твой бизнес – новости, корпорация мсп, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)