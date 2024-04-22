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Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией - РИА Новости, 22.04.2024
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04:11 22.04.2024 (обновлено: 04:14 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией - РИА Новости, 22.04.2024
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией
Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, при этом также не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:11
2024-04-22T04:14
в мире
экономика
россия
турция
алексей ерхов
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, при этом также не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких госбанков. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сообщил собеседник агентства. На уточняющий вопрос, когда ожидается решение вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно". "Это решается не на нашем уровне", - подчеркнул он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html
https://ria.ru/20240330/mir-1936767720.html
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в мире, экономика, россия, турция, алексей ерхов
В мире, Экономика, Россия, Турция, Алексей Ерхов
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией

Сроки решения проблемы банковских переводов между Россией и Турцией не известны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, при этом также не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких госбанков.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
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"Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сообщил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, когда ожидается решение вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно".
"Это решается не на нашем уровне", - подчеркнул он.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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