https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией

Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией - РИА Новости, 22.04.2024

Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией

Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, при этом также не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:11

2024-04-22T04:11

2024-04-22T04:14

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алексей ерхов

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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Проблема платежных переводов из России в Турцию пока полностью не устранена, при этом также не известны сроки ее решения, сообщил РИА Новости источник в одном из турецких госбанков. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "Нет, ситуация не решена. В некоторых отраслях, в основном связанных с двусторонними госпроектами, проблема частично нашла свое решение. А в целом, мы продолжаем получать жалобы от экспортеров и наших клиентов", - сообщил собеседник агентства. На уточняющий вопрос, когда ожидается решение вопроса, сотрудник банка заявил, что "это не известно". "Это решается не на нашем уровне", - подчеркнул он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html

https://ria.ru/20240330/mir-1936767720.html

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в мире, экономика, россия, турция, алексей ерхов