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Обвинение запросило 11 лет колонии для директора школы, заказавшей убийство - РИА Новости, 22.04.2024
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16:31 22.04.2024 (обновлено: 17:41 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941559450.html
Обвинение запросило 11 лет колонии для директора школы, заказавшей убийство
Обвинение запросило 11 лет колонии для директора школы, заказавшей убийство - РИА Новости, 22.04.2024
Обвинение запросило 11 лет колонии для директора школы, заказавшей убийство
Гособвинение запросило 11 лет колонии для директора частной столичной школы Василисы Масловой, которую присяжные признали виновной в организации покушения на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:31
2024-04-22T17:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Гособвинение запросило 11 лет колонии для директора частной столичной школы Василисы Масловой, которую присяжные признали виновной в организации покушения на убийство женщины в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы. "Прошу признать подсудимую Маслову виновной в совершении преступления… назначить наказание в виде 11 лет колонии общего режима", - сказала гособвинитель. Кроме того, гособвинение запросило для Николая Фролова, который, по мнению прокурора был исполнителем преступления, 7 лет колонии, а Ирине Погарченко, как пособнице - 6 лет колонии."Оглашение приговора назначено на 23 апреля в 15.00", - сказал судья.Уголовное дело рассматривали повторно. В августе 2022 года Гагаринский суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии 2-й Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных. Теперь же присяжные заседатели признали всех троих фигурантов виновными. При этом, коллегия посчитала, что Фролов и Погарченко, в отличии от Масловой, заслуживают снисхождения. По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
https://ria.ru/20240223/zaderzhanie-1929168049.html
https://ria.ru/20240124/ubiystvo-1923198782.html
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Обвинение запросило 11 лет колонии для директора школы, заказавшей убийство

Прокурор просит дать 11 лет директору школы в Москве за заказ убийства соперницы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Гособвинение запросило 11 лет колонии для директора частной столичной школы Василисы Масловой, которую присяжные признали виновной в организации покушения на убийство женщины в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.
"Прошу признать подсудимую Маслову виновной в совершении преступления… назначить наказание в виде 11 лет колонии общего режима", - сказала гособвинитель.
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Кроме того, гособвинение запросило для Николая Фролова, который, по мнению прокурора был исполнителем преступления, 7 лет колонии, а Ирине Погарченко, как пособнице - 6 лет колонии.
"Оглашение приговора назначено на 23 апреля в 15.00", - сказал судья.
Уголовное дело рассматривали повторно.
В августе 2022 года Гагаринский суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью. Впоследствии 2-й Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных.
Теперь же присяжные заседатели признали всех троих фигурантов виновными. При этом, коллегия посчитала, что Фролов и Погарченко, в отличии от Масловой, заслуживают снисхождения.
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24 января, 14:04
По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
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