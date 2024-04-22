https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии

В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии

Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:06

2024-04-22T16:06

2024-04-22T20:15

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе уличного опроса, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ", — сказали в суде. Его признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России"), санкция по которой составляет до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, летом 2022 года Коховец принял участие в уличном опросе, где высказался о военных действиях на Украине и событиях в Буче. Следователи нашли его по видео с этим опросом.

https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html

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россия, москва, украина, общество