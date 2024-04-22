https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:06
2024-04-22T16:06
2024-04-22T20:15
россия
москва
украина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе уличного опроса, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ", — сказали в суде. Его признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России"), санкция по которой составляет до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, летом 2022 года Коховец принял участие в уличном опросе, где высказался о военных действиях на Украине и событиях в Буче. Следователи нашли его по видео с этим опросом.
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
https://ria.ru/20240226/arest-1929667642.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, общество
Россия, Москва, Украина, Общество
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
Житель Москвы получил пять лет принудительных работ за фейки о российской армии