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В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.04.2024
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16:06 22.04.2024 (обновлено: 20:15 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:06
2024-04-22T20:15
россия
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украина
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе уличного опроса, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ", — сказали в суде. Его признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России"), санкция по которой составляет до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, летом 2022 года Коховец принял участие в уличном опросе, где высказался о военных действиях на Украине и событиях в Буче. Следователи нашли его по видео с этим опросом.
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
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россия, москва, украина, общество
Россия, Москва, Украина, Общество
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии

Житель Москвы получил пять лет принудительных работ за фейки о российской армии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя к пяти годам принудительных работ по обвинению в распространении фейков о российской армии в ходе уличного опроса, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде пяти лет принудительных работ", — сказали в суде.
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Его признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России"), санкция по которой составляет до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, летом 2022 года Коховец принял участие в уличном опросе, где высказался о военных действиях на Украине и событиях в Буче. Следователи нашли его по видео с этим опросом.
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