https://ria.ru/20240422/prigovor-1941514415.html

Прокурор попросил приговорить главу Meta Platforms* к семи годам колонии

Прокурор попросил приговорить главу Meta Platforms* к семи годам колонии - РИА Новости, 22.04.2024

Прокурор попросил приговорить главу Meta Platforms* к семи годам колонии

Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** к 7 годам колонии строгого режима, передаёт... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:10

2024-04-22T14:10

2024-04-22T14:14

россия

энди стоун

происшествия

технологии

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** к 7 годам колонии строгого режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. Процесс проходит заочно: в феврале 2023 года Стоун** был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Он был обвинен в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности" и "публичном оправдании терроризма". "Назначить Стоуну** наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - заявил прокурор. Прокурор также считает, что со Стоуна** нужно снять обвинение в призывах к терроризму, предъявленное за его комментарии о постах пользователей с призывами убивать российских военных во время проведения СВО; по мнению обвинения, он лишь оправдывал терроризм как факт. Защита просила оправдать Стоуна**, поскольку в его постах не было умысла оправдывать терроризм, он лишь выражал свое мнение к новым правилам модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО. По версии следствия, Стоун** 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240328/sakhalin-1936287942.html

https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html

https://ria.ru/20240402/verzilov-1937258905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, энди стоун, происшествия, технологии