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Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях - РИА Новости, 22.04.2024
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15:05 22.04.2024 (обновлено: 15:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях - РИА Новости, 22.04.2024
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:05
2024-04-22T15:07
происшествия
москва
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в Замоскворецком суде, обосновывая ходатайство об аресте Шахина Аббасова. "Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка", - заявила следователь. Она не уточнила, о чем именно идет речь. Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.
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происшествия, москва, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях

СК: после убийства из-за парковки фигуранты дела совершили другие преступления

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в Замоскворецком суде, обосновывая ходатайство об аресте Шахина Аббасова.
«
"Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка", - заявила следователь.
Она не уточнила, о чем именно идет речь.
Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки
Вчера, 12:51
 
ПроисшествияМоскваРостовская областьУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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