https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях - РИА Новости, 22.04.2024
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:05
2024-04-22T15:05
2024-04-22T15:07
происшествия
москва
ростовская область
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в Замоскворецком суде, обосновывая ходатайство об аресте Шахина Аббасова. "Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка", - заявила следователь. Она не уточнила, о чем именно идет речь. Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941489090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Ростовская область, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях
СК: после убийства из-за парковки фигуранты дела совершили другие преступления