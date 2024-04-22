https://ria.ru/20240422/prestupleniya-1941532236.html

Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях

Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях - РИА Новости, 22.04.2024

Фигурант дела об убийстве из-за парковки признался в других преступлениях

Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:05

2024-04-22T15:05

2024-04-22T15:07

происшествия

москва

ростовская область

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бежавшие от уголовной ответственности фигуранты дела об убийстве москвича из-за парковки "совершали и иные преступления", будучи в бегах, заявила следователь в Замоскворецком суде, обосновывая ходатайство об аресте Шахина Аббасова. "Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка", - заявила следователь. Она не уточнила, о чем именно идет речь. Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте шести фигурантов этого дела.

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941489090.html

москва

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ростовская область, убийство мужчины на юго-востоке москвы