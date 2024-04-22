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Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса - РИА Новости, 22.04.2024
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16:00 22.04.2024
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Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса
Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса - РИА Новости, 22.04.2024
Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса
Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:00
2024-04-22T16:00
твой бизнес
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андрей белоусов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам 2023 года, сообщает пресс-службе КМСП.Это на 54% больше, чем за 2022 год. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарский край, Республика Удмуртия и Республика Крым. Также за финансированием активно обращались молодые предприниматели из Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении."Сейчас государство заинтересовано в создании условий для развития молодежного предпринимательства, и на это направлены многие фокусные программы. &lt;…&gt; Что особенно важно: все большее количество молодых предпринимателей &lt;…&gt; смотрит в сторону развития технологий. Это хорошая тенденция. Примерно 15% компаний, получивших льготные кредиты по программе поддержки высокотехнологичных МСП, были основаны молодыми людьми до 35 лет", – рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Наибольшее количество проектов, которые реализуются молодыми предпринимателями при поддержке МСП Банка, связаны с торговлей, сферой услуг и промышленным сектором. Средняя сумма кредита, за котором в прошлом году обращались молодые предприниматели, не превышала 10 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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краснодарский край, андрей белоусов, мсп банк, александр исаевич, москва, санкт-петербург, владимир путин, твой бизнес – новости, корпорация мсп, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Твой бизнес, Краснодарский край, Андрей Белоусов, МСП Банк, Александр Исаевич, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты

Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка проверяет документы во время работы
Девушка проверяет документы во время работы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам 2023 года, сообщает пресс-службе КМСП.
Это на 54% больше, чем за 2022 год. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарский край, Республика Удмуртия и Республика Крым. Также за финансированием активно обращались молодые предприниматели из Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении.
«
"Сейчас государство заинтересовано в создании условий для развития молодежного предпринимательства, и на это направлены многие фокусные программы. <…> Что особенно важно: все большее количество молодых предпринимателей <…> смотрит в сторону развития технологий. Это хорошая тенденция. Примерно 15% компаний, получивших льготные кредиты по программе поддержки высокотехнологичных МСП, были основаны молодыми людьми до 35 лет", – рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Наибольшее количество проектов, которые реализуются молодыми предпринимателями при поддержке МСП Банка, связаны с торговлей, сферой услуг и промышленным сектором. Средняя сумма кредита, за котором в прошлом году обращались молодые предприниматели, не превышала 10 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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Твой бизнесКраснодарский крайАндрей БелоусовМСП БанкАлександр ИсаевичМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинТвой бизнес – новостиКорпорация МСПМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Нацпроекты
 
 
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