Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса
© iStock.com / BartekSzewczykДевушка проверяет документы во время работы
© iStock.com / BartekSzewczyk
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам 2023 года, сообщает пресс-службе КМСП.
Это на 54% больше, чем за 2022 год. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарский край, Республика Удмуртия и Республика Крым. Также за финансированием активно обращались молодые предприниматели из Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении.
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"Сейчас государство заинтересовано в создании условий для развития молодежного предпринимательства, и на это направлены многие фокусные программы. <…> Что особенно важно: все большее количество молодых предпринимателей <…> смотрит в сторону развития технологий. Это хорошая тенденция. Примерно 15% компаний, получивших льготные кредиты по программе поддержки высокотехнологичных МСП, были основаны молодыми людьми до 35 лет", – рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Наибольшее количество проектов, которые реализуются молодыми предпринимателями при поддержке МСП Банка, связаны с торговлей, сферой услуг и промышленным сектором. Средняя сумма кредита, за котором в прошлом году обращались молодые предприниматели, не превышала 10 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.