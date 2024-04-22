https://ria.ru/20240422/predprinimateli-1941504721.html

Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса

Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса - РИА Новости, 22.04.2024

Молодые предприниматели активнее привлекают кредиты для развития бизнеса

Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:00

2024-04-22T16:00

2024-04-22T16:00

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краснодарский край

андрей белоусов

мсп банк

александр исаевич

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общий объем кредитной поддержки бизнеса, которым руководят люди до 35 лет, составил порядка двух миллиардов рублей; такие результаты представил МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (КМСП), по итогам 2023 года, сообщает пресс-службе КМСП.Это на 54% больше, чем за 2022 год. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарский край, Республика Удмуртия и Республика Крым. Также за финансированием активно обращались молодые предприниматели из Северо-Кавказского федерального округа, говорится в сообщении."Сейчас государство заинтересовано в создании условий для развития молодежного предпринимательства, и на это направлены многие фокусные программы. <…> Что особенно важно: все большее количество молодых предпринимателей <…> смотрит в сторону развития технологий. Это хорошая тенденция. Примерно 15% компаний, получивших льготные кредиты по программе поддержки высокотехнологичных МСП, были основаны молодыми людьми до 35 лет", – рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Наибольшее количество проектов, которые реализуются молодыми предпринимателями при поддержке МСП Банка, связаны с торговлей, сферой услуг и промышленным сектором. Средняя сумма кредита, за котором в прошлом году обращались молодые предприниматели, не превышала 10 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240422/ip-1941463820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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