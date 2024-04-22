https://ria.ru/20240422/pomosch-1941417886.html

Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов

Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.04.2024

Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов

Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:41

2024-04-22T07:41

2024-04-22T07:41

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япония

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сша

есимаса хаяси

g7

специальная военная операция на украине

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиардов долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", - сказал Хаяси. До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240129/yaponiya-1924059913.html

япония

украина

сша

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в мире, япония, украина, сша, есимаса хаяси, g7