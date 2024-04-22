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Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/pomosch-1941417886.html
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.04.2024
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов
Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:41
2024-04-22T07:41
в мире
япония
украина
сша
есимаса хаяси
g7
специальная военная операция на украине
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиардов долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", - сказал Хаяси. До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 миллиарда долларов.
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в мире, япония, украина, сша, есимаса хаяси, g7
В мире, Япония, Украина, США, Есимаса Хаяси, G7, Специальная военная операция на Украине
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов

Хаяси: Японии заявила о помощи Украине на сумму 12,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиардов долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", - сказал Хаяси.
До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯпонияУкраинаСШАЕсимаса ХаясиG7
 
 
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