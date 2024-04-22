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Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов - РИА Новости, 22.04.2024
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов
Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:41
2024-04-22T07:41
2024-04-22T07:41
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специальная военная операция на украине
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 миллиардов долларов, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 миллиардов долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и станами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине", - сказал Хаяси. До сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере 7,6 миллиарда долларов.
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в мире, япония, украина, сша, есимаса хаяси, g7
В мире, Япония, Украина, США, Есимаса Хаяси, G7, Специальная военная операция на Украине
Заявленная помощь Японии Украине составляет около 12 миллиардов долларов
Хаяси: Японии заявила о помощи Украине на сумму 12,1 миллиарда долларов