https://ria.ru/20240422/polsha-1941646583.html
Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД
Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2024
Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД
Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:55
2024-04-22T22:55
2024-04-22T22:57
в мире
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Это было бы очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны быть обсуждены, прежде всего, в совете министров", - сказал Сикорский журналистам.Он уточнил, что "до сих пор никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со статьей 146 конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240422/duda-1941642480.html
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в мире, польша, россия, радослав сикорский, анджей дуда, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Дмитрий Песков
Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД
Сикорский: кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения в стране ядерного оружия