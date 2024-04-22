https://ria.ru/20240422/polsha-1941646583.html

Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД

Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2024

Кабмин Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия, заявили в МИД

Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:55

2024-04-22T22:55

2024-04-22T22:57

в мире

польша

россия

радослав сикорский

анджей дуда

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Это было бы очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны быть обсуждены, прежде всего, в совете министров", - сказал Сикорский журналистам.Он уточнил, что "до сих пор никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со статьей 146 конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/duda-1941642480.html

https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, радослав сикорский, анджей дуда, дмитрий песков