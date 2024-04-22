https://ria.ru/20240422/polsha-1941428542.html

В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие

В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие - РИА Новости, 22.04.2024

В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие

Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:32

2024-04-22T09:32

2024-04-22T09:32

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt. "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику", - сказал он. По словам Дуды, этот вопрос "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров". "Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности", - добавил он. Как утверждает Дуда, Россия все больше укрепляет Калининградскую область с военной точки зрения. "Недавно она перебросила свое ядерное оружие в Белоруссию", - заметил он. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.

https://ria.ru/20240422/shenderyuk-zhidkov-1941427357.html

https://ria.ru/20240416/sholts-1940318136.html

сша

европа

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в мире, сша, европа, сергей лавров, анджей дуда, нато, россия