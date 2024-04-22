https://ria.ru/20240422/poliklinika-1941595103.html
Поликлиника в Ленинском округе Подмосковья готова на 65%
Поликлиника в Ленинском округе Подмосковья готова на 65% - РИА Новости, 22.04.2024
Поликлиника в Ленинском округе Подмосковья готова на 65%
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в жилом комплексе "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, стройготовность объекта... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:39
2024-04-22T18:39
2024-04-22T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
главгосстройнадзор
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в жилом комплексе "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, стройготовность объекта составляет 65%, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Медучреждение начали строить в апреле 2023 года. Сейчас здесь возводят конструкции надземной части, производят кладочные работы, идет устройство наружных сетей, а также монтаж кровли. Общая площадь учреждения составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. В четырехэтажном здании предусмотрены как взрослое, так и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 500 посещений в смену. Поликлинику оснастят высокотехнологичным оборудованием и мебелью, после чего застройщик – ООО "СЗ "Пригород Лесное" - передаст учреждение министерству здравоохранения Московской области.
https://ria.ru/20240419/poliklinika-1941085243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), главгосстройнадзор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Главгосстройнадзор
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в жилом комплексе "Пригород Лесное" Ленинского городского округа, стройготовность объекта составляет 65%, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Медучреждение начали строить в апреле 2023 года. Сейчас здесь возводят конструкции надземной части, производят кладочные работы, идет устройство наружных сетей, а также монтаж кровли.
Общая площадь учреждения составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. В четырехэтажном здании предусмотрены как взрослое, так и детское отделения, каждое из которых рассчитано на 500 посещений в смену.
Поликлинику оснастят высокотехнологичным оборудованием и мебелью, после чего застройщик – ООО "СЗ "Пригород Лесное" - передаст учреждение министерству здравоохранения Московской области
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