Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 22.04.2024 (обновлено: 15:46 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/podozrevaemyy-1941541681.html
Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным
Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным - РИА Новости, 22.04.2024
Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным
Подозреваемого в убийстве школьника в Будённовском районе Донецка часто видели пьяным, он был завсегдатаем местных "наливаек", рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:34
2024-04-22T15:46
происшествия
буденновский район
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве школьника в Будённовском районе Донецка часто видели пьяным, он был завсегдатаем местных "наливаек", рассказали РИА Новости его соседи. "У нас есть "забегаловка" и этот человек туда систематически приходил... С самого утра и на протяжении дня там находятся люди из его компании в неадекватном состоянии", - рассказал один из соседей задержанного Руслан Прядко. По его словам, жители были возмущены случившимся. "Негодование было очень серьезное", - отметил Прядко. По словам жителей района, подозреваемый жил в микрорайоне около полутора лет, вел маргинальный образ жизни: не работал и постоянно употреблял спиртные напитки. "Узнали человека этого, он живет в соседнем доме. Человек постоянно пьющий, в неадекватном состоянии находился практически всегда", - добавил Прядко. Другие местные жители также знали предполагаемого убийцу как постоянно пьющего человека, который часто мог вести себя скандально. На этом фоне в ряде магазинов ему отказывали в обслуживании. "Это не наш клиент, мы ему отказывали в обслуживании. Постоянно водку ходит пьет", - рассказала одна из продавщиц местного магазина. Ранее в экстренных службах Донецка сообщили РИА Новости, что в Буденновском районе города обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан представителями правоохранительных органов, с ним проводятся все необходимые мероприятия.
https://ria.ru/20240128/dnr-1923647194.html
https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922721823.html
буденновский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буденновский район, донецк
Происшествия, Буденновский район, Донецк
Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным

Соседи часто видели пьяным подозреваемого в убийстве школьника в Донецке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве школьника в Будённовском районе Донецка часто видели пьяным, он был завсегдатаем местных "наливаек", рассказали РИА Новости его соседи.
"У нас есть "забегаловка" и этот человек туда систематически приходил... С самого утра и на протяжении дня там находятся люди из его компании в неадекватном состоянии", - рассказал один из соседей задержанного Руслан Прядко.
Детская площадка в зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
"Придется пойти на тяжелый шаг". Кому в Донбассе грозит полное уничтожение
28 января, 08:00
По его словам, жители были возмущены случившимся. "Негодование было очень серьезное", - отметил Прядко.
По словам жителей района, подозреваемый жил в микрорайоне около полутора лет, вел маргинальный образ жизни: не работал и постоянно употреблял спиртные напитки.
"Узнали человека этого, он живет в соседнем доме. Человек постоянно пьющий, в неадекватном состоянии находился практически всегда", - добавил Прядко.
суд - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Следствие запросило арест фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске
5 декабря 2023, 07:42
Другие местные жители также знали предполагаемого убийцу как постоянно пьющего человека, который часто мог вести себя скандально. На этом фоне в ряде магазинов ему отказывали в обслуживании.
"Это не наш клиент, мы ему отказывали в обслуживании. Постоянно водку ходит пьет", - рассказала одна из продавщиц местного магазина.
Ранее в экстренных службах Донецка сообщили РИА Новости, что в Буденновском районе города обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан представителями правоохранительных органов, с ним проводятся все необходимые мероприятия.
Возложение цветов к месту гибели мирных жителей в микрорайоне Текстильщик в Донецке. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после воскресного обстрела
22 января, 11:04
 
ПроисшествияБуденновский районДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала