https://ria.ru/20240422/podozrevaemyy-1941541681.html

Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным

Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным - РИА Новости, 22.04.2024

Подозреваемого в убийстве школьника в Донецке часто видели пьяным

Подозреваемого в убийстве школьника в Будённовском районе Донецка часто видели пьяным, он был завсегдатаем местных "наливаек", рассказали РИА Новости его... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:34

2024-04-22T15:34

2024-04-22T15:46

происшествия

буденновский район

донецк

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве школьника в Будённовском районе Донецка часто видели пьяным, он был завсегдатаем местных "наливаек", рассказали РИА Новости его соседи. "У нас есть "забегаловка" и этот человек туда систематически приходил... С самого утра и на протяжении дня там находятся люди из его компании в неадекватном состоянии", - рассказал один из соседей задержанного Руслан Прядко. По его словам, жители были возмущены случившимся. "Негодование было очень серьезное", - отметил Прядко. По словам жителей района, подозреваемый жил в микрорайоне около полутора лет, вел маргинальный образ жизни: не работал и постоянно употреблял спиртные напитки. "Узнали человека этого, он живет в соседнем доме. Человек постоянно пьющий, в неадекватном состоянии находился практически всегда", - добавил Прядко. Другие местные жители также знали предполагаемого убийцу как постоянно пьющего человека, который часто мог вести себя скандально. На этом фоне в ряде магазинов ему отказывали в обслуживании. "Это не наш клиент, мы ему отказывали в обслуживании. Постоянно водку ходит пьет", - рассказала одна из продавщиц местного магазина. Ранее в экстренных службах Донецка сообщили РИА Новости, что в Буденновском районе города обнаружено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан представителями правоохранительных органов, с ним проводятся все необходимые мероприятия.

https://ria.ru/20240128/dnr-1923647194.html

https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922721823.html

буденновский район

донецк

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происшествия, буденновский район, донецк