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Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 22.04.2024
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10:21 22.04.2024 (обновлено: 15:41 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 22.04.2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:21
2024-04-22T15:41
фонд "росконгресс"
пмэф
экономика
россия
антон кобяков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из сообщения фонда "Росконгресс".&quot;Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — &quot;Основа многополярности — формирование новых центров роста&quot;, — говорится на сайте форума.Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, работа форума сегодня как никогда актуальна."Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", — сказал он.Основная деловая программа ПМЭФ разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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фонд "росконгресс", пмэф, экономика, россия, антон кобяков
Фонд "Росконгресс", ПМЭФ, Экономика, Россия, Антон Кобяков
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024

Главная тема ПМЭФ: "Основа многополярности — формирование центров роста"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из сообщения фонда "Росконгресс".
«

"Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", — говорится на сайте форума.

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Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, работа форума сегодня как никогда актуальна.
"Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", — сказал он.
Основная деловая программа ПМЭФ разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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Фонд "Росконгресс"ПМЭФЭкономикаРоссияАнтон Кобяков
 
 
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