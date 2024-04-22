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Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 22.04.2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:21
2024-04-22T10:21
2024-04-22T15:41
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экономика
россия
антон кобяков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из сообщения фонда "Росконгресс"."Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", — говорится на сайте форума.Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, работа форума сегодня как никогда актуальна."Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", — сказал он.Основная деловая программа ПМЭФ разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html
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фонд "росконгресс", пмэф, экономика, россия, антон кобяков
Фонд "Росконгресс", ПМЭФ, Экономика, Россия, Антон Кобяков
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
Главная тема ПМЭФ: "Основа многополярности — формирование центров роста"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из сообщения
фонда "Росконгресс".
«
"Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", — говорится на сайте форума.
Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, работа форума сегодня как никогда актуальна.
"Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", — сказал он.
Основная деловая программа ПМЭФ разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.