https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 22.04.2024

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024

Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:21

2024-04-22T10:21

2024-04-22T15:41

фонд "росконгресс"

пмэф

экономика

россия

антон кобяков

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста", следует из сообщения фонда "Росконгресс"."Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", — говорится на сайте форума.Как отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, работа форума сегодня как никогда актуальна."Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", — сказал он.Основная деловая программа ПМЭФ разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

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фонд "росконгресс", пмэф, экономика, россия, антон кобяков