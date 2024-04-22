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Юрий Петров: "История России" станет основой национальной памяти народа

Юрий Петров: "История России" станет основой национальной памяти народа - РИА Новости, 22.04.2024

Юрий Петров: "История России" станет основой национальной памяти народа

Российские ученые заканчивают работу над большим проектом – многотомным изданием "История России". Эту работу свыше 10 лет возглавляет Институт российской... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:00

2024-04-22T12:00

2024-04-22T12:00

интервью - авторы

интервью

российская академия наук

российское историческое общество

россия

ссср

юрий петров (директор института российской истории )

история

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Российские ученые заканчивают работу над большим проектом – многотомным изданием "История России". Эту работу свыше 10 лет возглавляет Институт российской истории РАН. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала cпециальной военной операции. О том, что значит выпуск многотомника не только для академической науки, но прежде всего для сохранения исторической памяти, в интервью РИА Новости рассказал директор Института российской истории Юрий Петров. Беседовал Владимир Сычев.— Юрий Александрович, на ваш взгляд, какое место издание "История России", этот поистине громадный труд, займет в российской истории как в науке?— У общества время от времени появляется потребность в создании единого, непротиворечивого, достоверного полотна собственной истории. Такие попытки были в советское время. Последний труд такого типа, "История СССР с древнейших времен до наших дней", выходил еще полвека назад. В те годы это была попытка на основе советской идеологии собрать то самое "полотно". Опыт этот был достаточно успешным, но прошло время, полвека, наука накопила множество новых свидетельств, произошли большие изменения — мы живем уже теперь в другой стране. И поэтому, задумывая нынешний проект, мы исходили из того, что у современной постсоветской России нет своей единой истории – это при том, что интерес к истории с каждым годом в нашем обществе нарастает. И существует множество фейковых трактовок, спекуляций по поводу разных исторических событий — спекуляций и политических, и коммерческих, да и личных. Одним словом, современные россияне сталкиваются с ситуацией, когда на них обрушивается вал информации. Но вопрос в том, насколько она объективна, насколько она достоверна.Собственно, это и было нашей исходной идеей — собрать большой коллектив современных российских, да и не только российских, авторов и подготовить исторический свод, который на основе строгого следования канонам академической науки — на основе источников, исследовательских методик и так далее — проследил бы всю нашу историю с палеолитических времен до сегодняшнего дня. Эта инициатива была поддержана президентом Российской Федерации, было поручение Владимира Владимировича Путина. И на протяжении 10 лет мы работали над этим трудом, который изначально задумывался в объеме 20 томов. Но затем, как всегда бывает, некоторые тома начали "клонироваться", и сейчас мы имеем издание в 20 томах, но в 30 книгах.И если говорить о значимости этого проекта, для меня очевидно, что это была по-настоящему миссия нашего поколения историков, поколения, которое выполнило такой сложный проект, призванный быть ориентиром для всех областей нашей общественной жизни и, прежде всего, для образования. То есть этот академический труд – это нечто вроде камертона, по которому нужно будет настраивать наши суждения о событиях прошлого.— А каким образом отбирался коллектив ученых, которым предстояло выполнить эту сложнейшую работу?— Мы исходили из понимания того, что для реализации такой амбициозной задачи национального масштаба нужен очень серьезный, большой творческий коллектив. И первый этап нашей работы был посвящен формированию этого коллектива. В нем участвовали, по признанию исторического сообщества, лучшие специалисты в этой сфере.— Сколько в итоге ученых объединил проект?— На сегодняшний день это уже где-то больше 400 ведущих специалистов, историков и филологов из разных учреждений — и академических, и вузовских, и музеев.Исследовательская работа велась в рамках госзадания Минобрнауки нашему Институту. Хотел бы высказать искреннюю благодарность фонду "История Отечества", который за счет своих субсидий помог оплатить работу коллег из сторонних научных организаций — мы исходили из того, что этот труд не должен быть бесплатным, и он был гонорарным.Бесспорно, этот проект не состоялся бы без Российского исторического общества. Его председатель, Сергей Евгеньевич Нарышкин, возглавляет наш редакционный совет. РИО не просто помогало проекту, координируя усилия ученых и целых научных учреждений, помогая налаживать между ними контакты. Значение Российского исторического общества гораздо большее — РИО обеспечивает, я бы сказал, единство и высокий уровень интеллектуального поля исторической науки. И вот это было очень важным, даже ключевым фактором реализации нашего проекта.— Приходилось ли использовать какие-то новые архивные материалы, чтобы более тщательно описать разные периоды истории? Наверняка что-то дополнительно поднимали?— Разумеется. Я говорил, что мы этот проект начали через полвека после предыдущего советского труда по истории. За это время у нас накопилось огромное число документов. Так называемая архивная революция 90-х годов дала просто колоссальный выброс исторических источников, которые еще только осваиваются учеными.Поэтому, конечно же, это издание не просто подведение историографического итога, использование новых документов дало нам возможность для новых оценок, новых интерпретаций уже известных событий, открывая новые направления исследований.В издании приведены результаты новейших открытий отечественных ученых. Самый яркий пример – открытие нашими археологами денисовского человека, сделанное под руководством академика Анатолия Пантелеевича Деревянко. Он входит в редколлегию тома, посвященного археологическому периоду. В томе подробно говорится об этом выдающемся достижении современной отечественной науки.— Юрий Александрович, а что лично для вас было наиболее интересным во время работы? Было ли, что какие-то вещи открылись с новой стороны?— На презентации проекта, предстоящей в Доме Российского исторического общества, мы будем говорить о томе по истории Древней Руси. Его ответственный редактор — доктор исторических наук Антон Анатольевич Горский, мой заместитель по Институту и выдающийся специалист в области Древней Руси, который сумел собрать прекрасную команду исследователей. Он привнес новые яркие осмысления и новые факты истории Древней Руси. Мы привыкли называть отдельные регионы тогдашнего государства княжествами, но такого слова тогда не было. Княжество – это термин книжный. А вот Антон Анатольевич предложил, я считаю, вполне обоснованно, эти области официально называть землями, как, собственно, в те времена они и звались. Была Владимиро-Суздальская земля, Киевская земля, Новгородская, Полоцкая, и так далее. Авторы тома сумели показать важные контакты Руси не только с Европой, но и с Востоком, с Хазарией, арабским миром. То есть мы получили, я бы сказал, выдающийся компендиум, который фиксирует практически все, что мы знаем о периоде истории Руси от VI века нашей эры до начала монгольского нашествия.И, собственно, на этом строится и вся структура тома по Древней Руси – в нем последовательно рассмотрена история каждой земли, входившей в состав древнерусского государства.— Это ведь важно и для обоснования нашей позиции в плане отпора разного рода, если называть вещи своими именами, галиматье, озвучиваемой Киевом на тему каких-то якобы исконных украинских территорий?— Конечно, тема этих территорий, которые сейчас называются Украиной, раскрывается, опровергая нынешние киевские домыслы, и показывая, как реально сосуществовали эти земли. Мы это знаем, понимаем, и на Украине это понимают, но молчат. Молчат, например, о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был и великим князем киевским, и это по тем временам воспринималось совершенно естественно.Речь о том, что наша история неразрывна, и что народ, который зарождался в Древней Руси, был единым. И мы раскрываем эту единую природу нашего народа.— А были ли какие-то моменты при работе над многотомником, которые вызывали разночтения, может быть, даже споры, и над которыми поэтому особенно тщательно приходилось трудиться?— Здесь я подчеркну, что российская историческая наука, разумеется, не завершается с окончанием этого проекта. Мы пытаемся суммировать то, что мы знаем достоверно на сегодняшний день, но историческая наука далеко не во всем пришла к одному мнению. Поэтому одним из признаков академического издания является то, что если на одно и то же событие имеются различные, но при этом научно обоснованные взгляды, а не легковесные суждения, то мы учитываем эти позиции и считаем, что нужно их приводить, чтобы было понятно, что история — живая наука, что она развивается. Сегодня мы чего-то не знаем, и потому не можем прийти к единому выводу. Но это нормальное явление, история, как и любая наука, постоянно развивается на основе новых данных исторических источников. И я надеюсь, что наш труд даст импульс для дальнейшего развития исследований, для сосредоточения усилий на тех или иных наиболее актуальных для общества направлениях.Совершенно очевидно, что одним из центральных томов серии будет, конечно, история Великой Отечественной войны. Здесь мы настроены дать решительный отпор всякого рода фальсификациям, занижению роли Советского Союза, отождествлению СССР с нацистской Германией, и всяким прочим антинаучным измышлениям, которые в общественном дискурсе стран Запада сейчас, к сожалению, широко присутствуют.— Судя по всему, речь идет не о том, чтобы опровергать всякие выпады и измышления, а действовать, что называется, наступательно, то есть изначально формировать нашу позицию и продвигать ее?— Да, мы не собираемся оправдываться. Советский Союз сыграл громадную, решающую роль в освобождении от нацизма всей Европы, можно сказать, всего мира. И это повод не для оправдания, а для национальной гордости. Вот из этого мы и исходим.— Чем завершается многотомник? Вошли ли в него события Крымской весны?— Последний, 20-й том, посвящен истории России начала XXI века, то есть фактически с начала прихода на пост президента Владимира Владимировича Путина и до сегодняшнего дня. Да, в нем представлена Крымская весна, но не только – затронуты и события специальной военной операции. Мы работаем над темой СВО, собираем материалы. Нам представляется очень важным, чтобы история не прерывалась на каком-то временном отрезке. Есть понятие современной истории, оно активно сейчас осваивается в исторической науке. Мы рассчитываем, что в будущем году завершим работу над томом, посвященном современному периоду истории нашей страны.— А каким вы видите значение многотомника для реализации различных проектов по сохранению исторической памяти? Ведь очевидно, что для того чтобы такие проекты выполнять, необходимо опираться на солидную, выверенную научную базу.— Так и есть. Именно в этом была наша цель — создать свод выверенных данных, всего того, что мы сейчас достоверно знаем о нашей истории. Соответственно, этот материал и будет основой исторической памяти народа. Мы рассчитываем, что через образовательную сферу, через школу и через вузы наш труд послужит делу сохранения национальной памяти.Хотел бы подчеркнуть, что есть электронная версия нашего проекта. И поскольку это труд не коммерческий, и мы не собираемся получить прибыль от его реализации, электронная версия будет очень широко распространена, и каждый желающий сможет к ней обращаться, если хочет узнать, что происходило в стране в тот или иной период.— Юрий Александрович, а будете ли вы делиться многотомником, наработками по нему с зарубежными коллегами?— Конечно же. У нас есть такие коллеги, которые даже в современной сложной политической ситуации не теряют с нами контакты и не отрекаются от сотрудничества с нами. Есть хорошее сообщество русистов, которые уже давно занимаются историей нашей страны, и мы давно работаем в тесном контакте. Это то, что называется научной дипломатией, которой, я надеюсь, наше издание придаст новый импульс, выведет на новый уровень научного общения.

https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html

https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html

https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html

https://ria.ru/20240410/osvobozhdenie-1938671969.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, российская академия наук, российское историческое общество, россия, ссср, юрий петров (директор института российской истории ), история