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В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры - РИА Новости, 22.04.2024
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11:07 22.04.2024 (обновлено: 11:08 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peterburg-1941457695.html
В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры
В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры - РИА Новости, 22.04.2024
В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры
Тело жителя Вологодской области с колотым ранением нашли на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где он снимал комнату,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:07
2024-04-22T11:08
происшествия
жилье
вологодская область
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело жителя Вологодской области с колотым ранением нашли на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где он снимал комнату, подозреваемая задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в субботу в полицию Красногвардейского района обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил труп своего знакомого, накрытый покрывалом, на балконе "коммуналки" на проспекте Наставников 7/1. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на балконе комнаты 12-комнатной коммунальной квартиры обнаружен... с колотым ранением грудной клетки труп 49-летнего жителя Вологодской области, арендовавшего комнату", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В ночь на понедельник полицейские задержали подозреваемую на Искровском проспекте, отмечают в главном управлении МВД. Сейчас неработающую 46-летнюю жительницу Петербурга доставили в следственные органы, сообщает полиция.
https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html
https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html
вологодская область
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происшествия, жилье, вологодская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Жилье, Вологодская область, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры

В Петербурге нашли тело жителя Вологодской области, подозреваемая задержана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело жителя Вологодской области с колотым ранением нашли на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где он снимал комнату, подозреваемая задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу в полицию Красногвардейского района обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил труп своего знакомого, накрытый покрывалом, на балконе "коммуналки" на проспекте Наставников 7/1.
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"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на балконе комнаты 12-комнатной коммунальной квартиры обнаружен... с колотым ранением грудной клетки труп 49-летнего жителя Вологодской области, арендовавшего комнату", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В ночь на понедельник полицейские задержали подозреваемую на Искровском проспекте, отмечают в главном управлении МВД.
Сейчас неработающую 46-летнюю жительницу Петербурга доставили в следственные органы, сообщает полиция.
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