https://ria.ru/20240422/peterburg-1941457695.html

В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры

В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры - РИА Новости, 22.04.2024

В Петербурге тело мужчины нашли на балконе коммунальной квартиры

Тело жителя Вологодской области с колотым ранением нашли на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где он снимал комнату,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:07

2024-04-22T11:07

2024-04-22T11:08

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вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело жителя Вологодской области с колотым ранением нашли на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, где он снимал комнату, подозреваемая задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в субботу в полицию Красногвардейского района обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил труп своего знакомого, накрытый покрывалом, на балконе "коммуналки" на проспекте Наставников 7/1. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на балконе комнаты 12-комнатной коммунальной квартиры обнаружен... с колотым ранением грудной клетки труп 49-летнего жителя Вологодской области, арендовавшего комнату", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В ночь на понедельник полицейские задержали подозреваемую на Искровском проспекте, отмечают в главном управлении МВД. Сейчас неработающую 46-летнюю жительницу Петербурга доставили в следственные органы, сообщает полиция.

https://ria.ru/20240411/sud-1939329591.html

https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html

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происшествия, жилье, вологодская область, санкт-петербург, россия