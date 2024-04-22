https://ria.ru/20240422/peskov-1941493748.html
Новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя, заявил Песков
Новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
Новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя, заявил Песков
Новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:00
2024-04-22T13:00
2024-04-22T13:02
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас "для всех абсолютно понятна". "Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя... Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, не приведут к изменению этой динамики, они приведут к новым жертвам среди украинцев, больше украинцев будут гибнуть, Украина будет нести большие потери", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он отметил, что большая часть выделенных денег так или иначе останется в самих Соединенных Штатах. "Америка станет богаче, будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется", - добавил Песков. Также на вопрос, как на решение в США отреагировал президент РФ Владимир Путин, было ли оно ожидаемо, Песков ответил, что "это было вполне ожидаемо". -0-
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украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Новый пакет помощи США не изменит ситуацию на поле боя, заявил Песков
Песков: новый пакет помощи США Украине не повлияет на ситуацию на поле боя
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас "для всех абсолютно понятна".
"Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя... Конечно, выделенные деньги и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, не приведут к изменению этой динамики, они приведут к новым жертвам среди украинцев, больше украинцев будут гибнуть, Украина будет нести большие потери", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, он отметил, что большая часть выделенных денег так или иначе останется в самих Соединенных Штатах.
"Америка станет богаче, будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется", - добавил Песков.
Также на вопрос, как на решение в США отреагировал президент РФ Владимир Путин, было ли оно ожидаемо, Песков ответил, что "это было вполне ожидаемо". -0-