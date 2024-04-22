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В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие - РИА Новости, 22.04.2024
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12:31 22.04.2024 (обновлено: 14:53 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peskov-1941483042.html
В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие
В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие - РИА Новости, 22.04.2024
В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие
Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:31
2024-04-22T14:53
польша
россия
дмитрий песков
анджей дуда
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.Он отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.В октябре 2023-го глава МИД заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
https://ria.ru/20240422/lavrov-1941445478.html
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польша, россия, дмитрий песков, анджей дуда, сергей лавров, нато, сша
Польша, Россия, Дмитрий Песков, Анджей Дуда, Сергей Лавров, НАТО, США
В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие

Кремль предупредил об ответе России на размещение ядерного оружия США в Польше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал представитель Кремля.
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Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия.

Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Он отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
В октябре 2023-го глава МИД заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав
Вчера, 10:29
 
ПольшаРоссияДмитрий ПесковАнджей ДудаСергей ЛавровНАТОСША
 
 
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