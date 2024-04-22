В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие
Кремль предупредил об ответе России на размещение ядерного оружия США в Польше
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал представитель Кремля.
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Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. Так, в Европе и Турции находится 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Он отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
В октябре 2023-го глава МИД заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.