https://ria.ru/20240422/peskov-1941483042.html

В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие

В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие - РИА Новости, 22.04.2024

В Кремле оценили заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие

Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:31

2024-04-22T12:31

2024-04-22T14:53

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные предпримут ответные шаги на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, что Варшава готова пойти на размещение американского ядерного оружия.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 22 апреля с видеообращением к участникам Московской конференции по нераспространению, заявил, что Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.Он отметил, что система контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения находится в кризисе, что отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.В октябре 2023-го глава МИД заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.

https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html

https://ria.ru/20240422/lavrov-1941445478.html

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польша, россия, дмитрий песков, анджей дуда, сергей лавров, нато, сша