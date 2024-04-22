https://ria.ru/20240422/peskov-1941477664.html

Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим

Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим - РИА Новости, 22.04.2024

Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:19

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых действий, по этому поводу есть разные точки зрения. "Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет. Вы знаете, что эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240222/voenkory-1928894966.html

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россия, дмитрий песков, общество