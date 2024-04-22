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Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим - РИА Новости, 22.04.2024
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12:16 22.04.2024 (обновлено: 12:19 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peskov-1941477664.html
Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим
Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим - РИА Новости, 22.04.2024
Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:16
2024-04-22T12:19
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых действий, по этому поводу есть разные точки зрения. "Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет. Вы знаете, что эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков не знает об инициативах о приравнивании военкоров к военнослужащим

Песков: мне неизвестно об инициативах о приравнивании военкоров к участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-то официальных инициативах о приравнивании военкоров к участникам боевых действий, по этому поводу есть разные точки зрения.
«
"Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет. Вы знаете, что эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Приравнивать военкоров к участникам СВО неверно, считает Песков
22 февраля, 09:45
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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