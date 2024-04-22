В Кремле назвали решение США об изъятии активов России крайне опасным
Песков: решение США об изъятии активов России в пользу Украины крайне опасно
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные. И, соответственно, они будут, так или иначе, а) предметом неких ответных действий, и б) предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это обсуждение активно ведется и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Песков также указал на призыв более трезво рассматривать такие вопросы от главы Европейского Центробанка Кристин Лагард, которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы. В Кремле тоже считают, что "это ничто иное, как слом всех основ экономической системы".
"В случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары", - добавил Песков.