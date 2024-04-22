https://ria.ru/20240422/peregovory-1941402081.html

Путин и Алиев проведут переговоры в Москве

Путин и Алиев проведут переговоры в Москве - РИА Новости, 22.04.2024

Путин и Алиев проведут переговоры в Москве

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Москве обсудят развитие двусторонних отношений и обменяются мнениями по региональной РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T00:17

2024-04-22T00:17

2024-04-22T00:54

россия

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ильхам алиев

александр новак

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байкало-амурская магистраль

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Москве обсудят развитие двусторонних отношений и обменяются мнениями по региональной проблематике, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, в рамках рабочего визита Алиева в Россию лидеры двух стран встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли. Встреча будет приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которое отмечается в этом году. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением этой магистрали, напомнили в пресс-службе Кремля. Российские миротворцы покидают Карабах На минувшей неделе начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года на основании трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Помощник Алиева Хикмет Гаджиев сообщал, что решение о досрочном выводе миротворцев было принято высшим руководством РФ и Азербайджана. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась сутки. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Отношения Москвы и Баку Товарооборот России и Азербайджана вырос в прошлом году почти на 18% - до 4,4 миллиарда долларов. Развитие двусторонних отношений и перспективы новых совместных проектов в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, транспортной сфере обсуждались не так давно во время визита главы российского правительства Михаила Мишустина. Он посетил Баку в начале марта, провел переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым. По итогам был подписан ряд двусторонних документов, в том числе план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую госграницу, "дорожная карта" по развитию туризма на 2024-26 годы и программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран на тот же период. Вопросы развития взаимных инвестиций и торговли обсуждали в Баку в начале марта и министры экономики России и Азербайджана Максим Решетников и Микаил Джаббаров. Еще одной темой переговоров тогда стал туризм. По словам Решетникова, стороны запланировали ряд шагов в этой сфере, они связаны с взаимным продвижением на рынках двух стран туристических продуктов, решением вопросов с платежами, совместным использованием туристического потенциала Каспия. Осенью прошлого года Джаббаров и вице-премьер РФ Александр Новак обсуждали участие российских нефтегазовых компаний в новых проектах на территории Азербайджана, масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране, включая наращивание реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк – Баку. Обсуждались и перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями двух стран в рамках политики импортозамещения. Новак тогда отметил, что с Азербайджаном работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны, которые готовы к расширению взаимодействия. По его словам, есть целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов, и сейчас стоит задача консолидировать усилия двух стран. Юбилей БАМа Россия в этом году отмечает 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более 2 миллионов человек. "Российские железные дороги" сейчас ведут масштабную реконструкцию БАМа для увеличения провозной способности магистрали, освоения новых территорий и укрепления связанности страны.

https://ria.ru/20240215/aliev-1927467063.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20240417/posol-1940492339.html

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

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россия, азербайджан, ильхам алиев, александр новак, владимир путин, байкало-амурская магистраль, в мире