https://ria.ru/20240422/pavodok-1941606683.html

В Оренбурге прошел пик паводка

В Оренбурге прошел пик паводка - РИА Новости, 22.04.2024

В Оренбурге прошел пик паводка

В Оренбурге прошел пик паводка, специалисты начали демонтировать дамбы, заявил мэр Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:12

2024-04-22T19:12

2024-04-22T20:30

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

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УФА, 22 апр — РИА Новости. В Оренбурге прошел пик паводка, специалисты начали демонтировать дамбы, заявил мэр Сергей Салмин в Telegram-канале."Сейчас пик паводка прошел. Уровень воды в реке Урал снижается и, соответственно, в реке Сакмара. Сегодня приступили к демонтажу водоналивной дамбы, которую строили на улице Черепановых и Чичерина. Благодаря ей мы выиграли полтора дня, чтобы мобилизоваться и сделать дамбу из глины, щебня, укрепить, чтобы не допустить подтопления жилого сектора", — рассказал он.По словам главы города, там, где вода сошла, работают комиссии, которые обошли уже более 1772 домовладений."Сегодня план наш — 579. С завтрашнего дня выйдут комиссии по оценке ущерба жилых домовладений", — добавил Салмин.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.По последним данным, остаются подтопленными 12 302 жилых дома и 19 743 приусадебных участка.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

оренбург

оренбургская область

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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область