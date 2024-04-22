https://ria.ru/20240422/pavodok-1941439579.html

В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды

В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды - РИА Новости, 22.04.2024

В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды

Вода в районе города Ишима поднимается менее интенсивно, паводок перемещается вниз по течению реки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:12

2024-04-22T10:12

2024-04-22T12:30

ишим (река)

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Вода в районе города Ишима поднимается менее интенсивно, паводок перемещается вниз по течению реки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале."Уровень на утро — 10,64 метра. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы", — написал он.По словам губернатора, сейчас волна паводка идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств.Два дня назад Моор сообщил, что уровень воды в Ишиме достиг 997 сантиметров и побил рекорд 2017 года, когда река поднималась до 982 сантиметров. По прогнозу властей, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидается 23-25 апреля.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. В регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены около ста жилых и почти 450 дачных домов, свыше 600 приусадебных участков.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html

https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия