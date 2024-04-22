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В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды - РИА Новости, 22.04.2024
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10:12 22.04.2024 (обновлено: 12:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pavodok-1941439579.html
В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды
В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды - РИА Новости, 22.04.2024
В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды
Вода в районе города Ишима поднимается менее интенсивно, паводок перемещается вниз по течению реки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:12
2024-04-22T12:30
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Вода в районе города Ишима поднимается менее интенсивно, паводок перемещается вниз по течению реки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале."Уровень на утро — 10,64 метра. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы", — написал он.По словам губернатора, сейчас волна паводка идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств.Два дня назад Моор сообщил, что уровень воды в Ишиме достиг 997 сантиметров и побил рекорд 2017 года, когда река поднималась до 982 сантиметров. По прогнозу властей, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидается 23-25 апреля.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. В регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены около ста жилых и почти 450 дачных домов, свыше 600 приусадебных участков.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html
https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html
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ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В городе Ишиме в Тюменской области замедлился подъем воды

Моор: подъем воды в городе Ишиме замедлился, паводок идет в Абатский район

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСтроительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Вода в районе города Ишима поднимается менее интенсивно, паводок перемещается вниз по течению реки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.
"Уровень на утро — 10,64 метра. Обновлен исторический максимум. Продолжаются круглосуточные караулы", — написал он.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское
Вчера, 08:46
По словам губернатора, сейчас волна паводка идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств.
Два дня назад Моор сообщил, что уровень воды в Ишиме достиг 997 сантиметров и побил рекорд 2017 года, когда река поднималась до 982 сантиметров. По прогнозу властей, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидается 23-25 апреля.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. В регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены около ста жилых и почти 450 дачных домов, свыше 600 приусадебных участков.
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Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе
21 апреля, 10:26

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Ишим (река)Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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