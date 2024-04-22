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В Оренбургской области остаются затопленными более 12 тысяч домов

В Оренбургской области остаются затопленными более 12 тысяч домов - РИА Новости, 22.04.2024

В Оренбургской области остаются затопленными более 12 тысяч домов

В Оренбуржье подтопленными остаются более 12 тысяч жилых домов и 19 тысяч приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своём... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:31

2024-04-22T09:31

2024-04-22T09:31

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтопленными остаются более 12 тысяч жилых домов и 19 тысяч приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "На утро 22 апреля на территории 14 муниципальных образований в 68 населенных пунктах и 44 СНТ подтоплены 12 302 жилых дома (из них 55 МКД), 19 743 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия