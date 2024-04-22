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В Оренбургской области от воды освободили более 700 домов за сутки

В Оренбургской области от воды освободили более 700 домов за сутки - РИА Новости, 22.04.2024

В Оренбургской области от воды освободили более 700 домов за сутки

В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 708 жилых домов и 819 приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своём... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:26

2024-04-22T09:26

2024-04-22T09:26

происшествия

оренбургская область

оренбург

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наводнения в россии — 2024

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УФА, 22 апр - РИА Новости. В Оренбургской области за сутки от воды освободилось 708 жилых домов и 819 приусадебных участков, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "За сутки освободилось от воды 708 жилых домов (г. Оренбург – 199, г. Орск – 504, Бузулукский район – 5) и 819 приусадебных участков в 9 населённых пунктах и 1 СНТ пяти муниципальных образований",- говорится в сообщении.

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происшествия, оренбургская область, оренбург, орск, наводнения в россии — 2024