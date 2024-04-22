https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941638657.html

"Россия сегодня" провела дискуссию по отношениям России и Ближнего Востока

"Россия сегодня" провела дискуссию по отношениям России и Ближнего Востока - РИА Новости, 22.04.2024

"Россия сегодня" провела дискуссию по отношениям России и Ближнего Востока

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Бейрут – Дамаск – Каир на тему: "Россия – Ближний Восток:... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:39

2024-04-22T21:39

2024-04-22T21:44

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Бейрут – Дамаск – Каир на тему: "Россия – Ближний Восток: стратегическое партнерство и тактические успехи". Дискуссия стала продолжением цикла мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Среди спикеров мероприятия – ливанский экономист, автор книг Али Хаммуд, политический эксперт Центра стратегических исследований Египта Шади Мохаммед, декан факультета международных отношений сирийского университета Аш-Шам Сомр Мунир Аль-Салех, эксперт ИМЭМО РАН Людмила Самарская, директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и заместитель директора Центра арабской культуры "Аль-Хадара" Эмилия Байрамова.Эксперт ИМЭМО РАН Людмила Самарская, открывая мероприятие, дала характеристику основным тенденциям внутри ближневосточного региона: "С одной стороны, тренд на нормализацию, региональную интеграцию в долгосрочной перспективе, судя по всему, превалирует, хотя на данном этапе мы видим, что он замедлился в силу кризисных явлений, происходящих в регионе. И при этом для региона в то же время характерен и значительный конфликтный потенциал. Факторы региональной напряженности, безусловно, существовали и ранее, но в наибольшей степени конфликтогенность оказалась продемонстрирована в течение последнего полугодия".Декан факультета международных отношений Частного университета Аш-Шам Сумр Мунир Аль-Салех подчеркнул, что российско-сирийские отношения всегда строились на понимании и уважении к интересам друг друга: "Взаимоотношения между нашими странами покоятся на трёх принципах - это суверенитет, общность интересов и невмешательство во внутренние дела друг друга. Нужно сказать, что Россия является примером соблюдения подобного рода принципов. Россия с огромным уважением относится к нашей стране".Ливанский экономист, автор книг Али Хаммуд, комментируя историю развития отношений России с ближневосточным регионом, также отметил взаимоуважение как ключевой принцип взаимодействия, а также подчеркнул, что сотрудничество России и Ближнего Востока характеризуется “отсутствием диктата, который используют Америка и Европа”.Эксперт Центра стратегических исследований Шади Мохаммед отметил, что "российско-египетские отношения уходят в глубь веков". Более того, комментируя происходящие в мире политические изменения, экономист отметил, что "однополярный мир никому не нужен" и "никому не полезен". Специалист охарактеризовал роль России в создании баланса в международных отношениях как ведущую.Заместитель директора Центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского федерального университета Эмилия Байрамова обратила внимание, что основой для взаимопонимания народов арабского мира и России являются общие ценности: "И страны арабского мира, и Россия являются приверженцами традиционных ценностей. Для нас очень важно уважение к старшим поколениям, к семейным ценностям и патриотизм. Это является основой для укрепления взаимопонимания и уважения между нами".Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков, комментируя роль медиасферы в укреплении отношений России с ближневосточным регионом, отметил: "Журналистов часто недооценивают, когда речь заходит о развитии межгосударственных отношений. А ведь мы как медиакомпания действительно многое можем и многое делаем в собственной индустрии для того, чтобы диалог со странами арабского мира развивался. Да, у нас есть очень близкие партнеры из числа медиакомпаний, экспертных центров и университетов из арабских стран. По опыту своей работы я считаю, что арабский регион самый перспективный на сегодняшний день для нас, чем какой-либо другой на планете".

https://ria.ru/20240416/eskalatsiya-1940284398.html

https://ria.ru/20240416/evseev-1940368259.html

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в мире, россия, ближний восток, москва, али хаммуд, российская академия наук