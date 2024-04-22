https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html

Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск

Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск - РИА Новости, 22.04.2024

Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск

Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области, он... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T06:06

2024-04-22T06:06

2024-04-22T10:08

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специальная военная операция на украине

происшествия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр — РИА Новости. Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области, он приезжал туда с женой, рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Арипова, которая оформила мужчине регистрацию в своем доме на Беломорской улице.Арипова узнала Головченко по фотографиям и видео из суда. По ее словам, Головченко вместе с супругой-украинкой приезжал к своему деду, когда тот болел, его жена — медик, она оказывала пожилому мужчине помощь."Он (Головченко. — Прим. ред.) не жил, только приезжал отметиться. <...> Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко. — Прим. ред.) с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет. <...> Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он. — Прим. ред.) не жил с нами", — рассказала женщина.Головченко, добавила Арипова, приезжал в Орск примерно три года, а "два года назад" появляться в городе перестал. При этом она пыталась связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Он не появлялся, не звонил, съехал и не писал ничего. Вы понимаете, даже связаться с ним не могу, московский номер его не отвечает, а другого номера я не знаю", — сказала собеседница агентства.ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко арестован до 12 июня.

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

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орск, оренбургская область, россия, василий прозоров, служба безопасности украины, происшествия