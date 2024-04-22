https://ria.ru/20240422/orlov-1941416986.html
Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области
Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области - РИА Новости, 22.04.2024
Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области
Вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков, людей временно... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:19
2024-04-22T07:19
2024-04-22T07:19
происшествия
новосибирская область
колыванский район
убинский район
виктор орлов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков, людей временно отселили, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов. "В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населенного пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе отселены жители домов, организован подвоз продуктов", - сказал он на оперативном совещании в облправительстве. По словам Орлова, в зону подтопления возможно попадание местной котельной, в связи с чем оборудование демонтировано, чтобы не допустить его уничтожения. "Прогнозируется достижение критических уровней воды на реках Колыванского района – в населенном пункте Пихтовка и Убинского района – населенный пункт Крещенка. В обоих случаях действуют экстренные предупреждения. Возможны подтопления прибрежных территорий отдельных участков автомобильных дорог", - также проинформировал начальник главка МЧС. Всего, по его словам, в Новосибирской области на утро понедельника на территории пяти населенных пунктов и одном СНТ шести районов области остается подтопленными два жилых дома (Орловка), десять дачных и 18 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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происшествия, новосибирская область, колыванский район, убинский район, виктор орлов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Новосибирская область, Колыванский район, Убинский район, Виктор Орлов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Река Уй подтопила жилые дома в Новосибирской области
Глава ГУМЧС Орлов: река Уй подтопила дома в Кыштовском районе
НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Вышедшая из берегов из-за паводка река Уй в Кыштовском районе Новосибирской области подтопила два жилых дома и шесть приусадебных участков, людей временно отселили, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.
"В Кыштовском районе уровень воды в реке Уй вблизи населенного пункта Орловка превысил критическую отметку, произошло подтопление двух жилых домов и шести приусадебных участков. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе отселены жители домов, организован подвоз продуктов", - сказал он на оперативном совещании в облправительстве.
По словам Орлова, в зону подтопления возможно попадание местной котельной, в связи с чем оборудование демонтировано, чтобы не допустить его уничтожения.
"Прогнозируется достижение критических уровней воды на реках Колыванского района
– в населенном пункте Пихтовка и Убинского района
– населенный пункт Крещенка. В обоих случаях действуют экстренные предупреждения. Возможны подтопления прибрежных территорий отдельных участков автомобильных дорог", - также проинформировал начальник главка МЧС
.
Всего, по его словам, в Новосибирской области на утро понедельника на территории пяти населенных пунктов и одном СНТ шести районов области остается подтопленными два жилых дома (Орловка), десять дачных и 18 приусадебных участков.