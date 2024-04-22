https://ria.ru/20240422/opasnost-1941652153.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:53
2024-04-22T23:53
2024-04-22T23:53
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Ракетная опасность объявляется второй раз в понедельник. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Позже в городской администрации информировали, что ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В городе Белгород и Белгородском районе объявили ракетную опасность