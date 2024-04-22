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К концу лета. В США раскрыли, что случится с Одессой из-за действий Киева
К концу лета. В США раскрыли, что случится с Одессой из-за действий Киева - РИА Новости, 22.04.2024
К концу лета. В США раскрыли, что случится с Одессой из-за действий Киева
По окончании спецоперации Одесса окажется под контролем российских войск, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:12
2024-04-22T20:12
2024-04-22T20:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. По окончании спецоперации Одесса окажется под контролем российских войск, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (ВС России. — Прим. ред.) возьмут Одессу. Я не сомневаюсь в этом", — отметил он.По мнению эксперта, Одесса всегда была русским городом. Он добавил, что власти сделали все, что было в их силах, чтобы попытаться стереть русское наследие из этого города, но люди все равно помнят о нем."Я придерживаюсь мнения, что к концу лета, может быть, раньше, это все закончится, просто потому, что у Украины больше не будет возможности вести военные действия", — резюмировал Джонсон.В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941603947.html
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одесса, в мире, россия, украина, дмитрий киселев, владимир путин, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
К концу лета. В США раскрыли, что случится с Одессой из-за действий Киева
Джонсон: Одесса перейдет под контроль России по итогам спецоперации