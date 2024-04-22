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При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/obstrely-1941648845.html
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей - РИА Новости, 22.04.2024
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:12
2024-04-22T23:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был ранен. "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей

Гладков: при обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был ранен.
"У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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