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При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей - РИА Новости, 22.04.2024
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:12
2024-04-22T23:12
2024-04-22T23:12
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был ранен. "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей
Гладков: при обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей