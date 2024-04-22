https://ria.ru/20240422/obstrely-1941648845.html

При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей

При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей - РИА Новости, 22.04.2024

При обстрелах под Белгородом в общей сложности погибло 120 жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:12

2024-04-22T23:12

2024-04-22T23:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли при обстрелах ВСУ, 651 человек был ранен. "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины