https://ria.ru/20240422/obstrel-1941624202.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:15

2024-04-22T20:15

2024-04-22T20:25

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район), сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол