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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:15
2024-04-22T20:15
2024-04-22T20:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
калининский район
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район), сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку