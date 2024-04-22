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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 22.04.2024 (обновлено: 20:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/obstrel-1941624202.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:15
2024-04-22T20:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район), сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
калининский район
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происшествия, горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - населенный пункт Горловка (Калининский район), сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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