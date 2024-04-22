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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2024
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20:22 22.04.2024 (обновлено: 20:37 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/obstrel-1941623050.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель в поселке Новогорловка пострадал в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:22
2024-04-22T20:37
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
калининский район
иван приходько
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель в поселке Новогорловка пострадал в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в посёлке Новогорловка ранен мирный горловчанин", - говорится в Telegram-канале мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, калининский район, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Калининский район, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель в поселке Новогорловка пострадал в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки.
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"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в посёлке Новогорловка ранен мирный горловчанин", - говорится в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествияКалининский районИван Приходько
 
 
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