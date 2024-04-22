https://ria.ru/20240422/obstrel-1941623050.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.04.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель в поселке Новогорловка пострадал в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:22

2024-04-22T20:22

2024-04-22T20:37

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

калининский район

иван приходько

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мирный житель в поселке Новогорловка пострадал в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что Украинские войска в понедельник в 19.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в посёлке Новогорловка ранен мирный горловчанин", - говорится в Telegram-канале мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, калининский район, иван приходько